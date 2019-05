Ricerca | l’intelligenza artificiale “svela” la depressione nelle parole dei bimbi

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Intelligenzain aiuto di psichiatri e psicologi, per ‘svelare’ segni dinei. Un algoritmo si è rivelato in grado di rilevare i segnali di ansia enei discorsi dei bambini, aprendo così la strada a una nuova tecnica facile e veloce per diagnosticare condizioni difficili da individuare e spesso trascurate nei giovanissimi pazienti. E’ quanto emerge da unapubblicata sul ‘Journal of Biomedical and Health Informatics’ da un team dell’University of Vermont. Circa un bambino su cinque soffre di ansia o. Ma poiché i bambini con meno di otto anni non riescono a descrivere appieno la loro sofferenza emotiva, gli adulti devono essere in grado di dedurla e intercettare potenziali problemi di salute mentale. “Abbiamo bisogno di test rapidi e obiettivi per capire quando i bambini soffrono“, ...

FuocoCinaIT : [The 2nd Digital China Summit] Li Yanhong(il cofondatore del motore di ricerca più popolare in Cina): Nessuna azien… - giu_lore : RT @AlessandroOrr2: @bussetti_marco @MiurSocial L'#IntelligenzaArtificiale è il frutto del lavoro dell'intelligenza umana che purtroppo nel… - Pegamax2 : RT @QuebecItalia_it: L’azienda #Samsung ha deciso di investire nell’ampiamento del suo laboratorio di ricerca in intelligenza artificiale d… -