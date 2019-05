Recoaro | la femmina del cigno ucciso si è «lasciata morire»

vanityfair

(Di martedì 7 maggio 2019) È morta poco più di 48 ore dopo la perdita del suo compagno, ildel laghetto superiore del parco diTerme, in provincia di Vicenza. Lei, ladella coppia, ha smesso di mangiare venerdì, dopo che il maschio è stato ritrovato senza vita, con il collo spezzato.Vivevano insieme, in quello specchio d’acqua, dal 2003. I loro corpi saranno inviati all’Istituto zooprofilattico delle Venezie per le analisi, dopo gli accertamenti e la relazione dei carabinieri forestali. Intanto proseguono le indagini per stabilire con certezza in che modo è morto il maschio: nei prossimi giorni dovrebbero arrivare dallo zooprofilattico e dall’università di Padova i riscontri ufficiali. Lo stesso iter verrà seguito anche per laIl timore (e l’ipotesi finora più accreditata) è che il maschio possa essere statoa bastonate. «In questo caso presenteremo una ...

