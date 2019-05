Pedro Almodovar | «Preti pedofili tentarono di abusare di me»

Pedro Almodóvar : «I preti pedofili provarono ad abusare anche di me» : Almodovar: «Tutto su di me»Almodovar: «Tutto su di me»Almodovar: «Tutto su di me»Almodovar: «Tutto su di me»Almodovar: «Tutto su di me»Almodovar: «Tutto su di me»A quasi 70 anni, li compirà a settembre, per Pedro Almodóvar è giunto il tempo delle riflessioni e del ricordo: «Che serve a tenerti compagnia, a stare meno solo, ad accettare la vecchiaia che per Philip Roth, uno che la sapeva lunga, non era una malattia, ma un massacro». Nel ricordare ...