Partito il Corteo storico di San Nicola | la ' Caravella' in processione dal Castello Svevo

Partito il corteo del 1° maggio - tensioni tra No Tav e Pd : Stamattina nel centro di Torino, per il 1° maggio, sfila il mondo del lavoro. Lasciando fuori dalla porta il tema che ha monopolizzato tutta la settimana: l'Alta velocità, il tracciato della Torino-...

A Torino Partito il corteo degli anarchici - controlli a tappeto e primi arresti : Si sono mossi poco prima delle 15 i cinque gruppi di anarchici, provenienti da tutto il Paese, oltre che da Francia, Grecia e Croazia, che hanno indetto per oggi, sabato 30 marzo, una maxi mobilitazione. I cortei sono partiti da cinque punti diversi della città (piazza Benefica, Porta Palazzo, largo Saluzzo, parco del Valentino e Campus Einaudi) pe...

Verona - Partito il corteo “transfemminista” | : In piazza le attiviste di “Non Una di Meno” per l’iniziativa organizzata in risposta alla marcia di domani che chiuderà il Congresso delle Famiglie

Clima - a Milano il corteo della società civile : “Partito qualcosa di nuovo. Politici risponderanno a questa necessità?” : “Una giornata incredibile, che condensa paure e sensazioni represse, come se fossimo gocce d’acqua riversati nelle città del mondo. Da qui può cominciare qualcosa di nuovo, ma dobbiamo vedere se i partiti Politici sono in grado di rispondere a questa necessità”. Dopo la manifestazione degli studenti, migliaia di persone hanno sfilato per le vie di Milano in occasione del Global Strike For Future, per difendere il pianeta e ...