Palermo | tangenti in appalti | 4 arresti Per 8 imprenditori scatta il Daspo per 12 mesi

(Di martedì 7 maggio 2019) Truccavano glipubblici finanziati con fondi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in particolare per l’edilizia scolastica, chiedendo variecon un importo che corrispondeva circa al 2-3 per cento del valore del finanziamento statale. Questo è emerso dalle indagini che questa mattina hanno portata la polizia diad arrestare 4 funzionari del Provveditorato opere pubbliche ed eseguire altre 10 misure cautelari nell’ambito dell’operazione denominata “Cuci e Scuci”. Tra gli indagati anche 8. Per loro è stata disposta per la prima volta a, e tra le prime in Italia, la misura del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per 12: il provvedimento cautelare previsto dalla cosiddetta legge Spazzacorrotti, la norma approvata nel dicembre 2018 e fortemente voluta dal M5s.I 14 ...

