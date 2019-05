TelevideoRai101 : Oristano, blitz CC contro banda spaccio -

I Carabinieri distanno eseguendo diverse misure cautelari in carcere e relative perquisizioni personali e locali nei confronti di persone ritenute responsabili di far parte di un sodalizio criminale dedito a coltivazione, produzione e detenzione ai fini di, edi sostanze stupefacenti, estorsioni per il recupero dei crediti maturati,ricettazione,furto e detenzione e porto illegale di armi. Nell'operazione sono impiegati oltre 100 militari, anche di Mogoro, Ottana e Macomer, unità cinofile ed elicotteri.(Di martedì 7 maggio 2019)