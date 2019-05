Napoli | i medici | “Noemi stabile ma persistono condizioni di criticità” Visita privata

Sparatoria a Napoli - i medici : "Noemi è ancora grave" : L'ospedale dirama un bollettino medico sulle condizioni della bimba ferita in un agguato, massima attenzione per il polmone sinistro compromesso

Sparatoria a Napoli - i medici : «Per la piccola Noemi una ferita da guerra» : È stabile Noemi , la bambina di 4 anni ferita in una Sparatoria a Napoli venerdì scorso. La bimba è ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale pediatrico Santobono....

Spari a Napoli - parlano i medici : «Noemi è in condizioni critiche. Il proiettile ha perforato entrambi i polmoni» - Video : 'La situazione della bambina è ancora critica. Il proiettile ha penetrato la scapola destra e ha attraversato entrambi i polmoni'. A parlare è Carmine Pecoraro - direttore del dipartimento di ...

Napoli : taglio cesareo - medici dimenticano pinza in addome : Napoli , 23 apr., askanews, - Una pinza chirurgica dimenticata nell' addome di una donna, durante un taglio cesareo all'ospedale Loreto Mare, di Napoli , sabato scorso. La donna, 49 anni, il giorno dopo ...

Medici di Famiglia e Comune di Napoli firmano un “patto per la salute” dei cittadini : I Medici di Medicina Generale e il Comune di Napoli siglano un “patto per la salute” dei cittadini. L’iniziativa vede protagonista la Fimmg Napoli, che assieme al sindaco Luigi de Magistris, ha scelto di dare vita ad un protocollo di intesa che parte dalla considerazione che «la salute della popolazione non solo è un diritto fondamentale garantito dall’ordinamento a ciascuna persona, ma una risorsa individuale e collettiva che va adeguatamente ...