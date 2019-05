Medico risarcito per il G8 | “I soldi di Salvini per salvare i migranti”

repubblica

(Di martedì 7 maggio 2019) Nel luglio 2001 era alla scuola Pascoli, di fronte alla Diaz, dove irruppe la polizia. L’indennizzo del Ministero dell'Interno girato alla nave di Mediterranea. "Così ho ridato voce al movimento no global"

