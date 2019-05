Manolas-Juventus | la conferma arriva direttamente dalla Roma

Mercato Juventus : rivoluzione in difesa - ma non solo : occhio a Manolas : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista per quel che riguarda la prossima sessione di Mercato estivo. Paratici è stato chiaro. I bianconeri proveranno a rinforzare la difesa. Arriverà sicuramente un centrale difensivo di grande caratura internazionale. Un difensore capace di spostare totalmente gli equilibri e pronto a rinforzare un […] More

Juventus : Manolas potrebbe essere il primo colpo - Emre Can 'trasloca' in difesa : Le ultime partite di campionato della Juventus serviranno a Massimiliano Allegri anche per fare alcune valutazioni di mercato. Infatti, il tecnico livornese proverà alcuni suoi giocatori in ruoli diversi proprio per capire dove la dirigenza della Juventus dovrà intervenire per rinforzare la squadra....Continua a leggere

Calciomercato Juventus : Manolas e Chiesa le trattative più calde : Lo Scudetto stravinto ha chiuso la stagione della Juventus che è già concentrata sul Calciomercato che verrà. In estate Agnelli proverà a regalare ad Allegri gli uomini giusti per vincere la Champions League ed è probabile che arrivi almeno un colpo in ogni reparto. Per la difesa il sogno è De Ligt mentre la pista più percorribile è Manolas, a centrocampo Ramsey non basta e si proverà un difficile assalto a Pogba, per l’attacco il mirino è ...

Juventus-Manolas : incontro tra le parti. Il difensore ha detto sì : JUVENTUS MANOLAS – Potrebbe essere Kostas Manolas il prossimo colpo della Juventus. Il difensore greco, che negli anni passati ha più volte dichiarato il suo amore per i colori giallorossi rifiutando offerte da altre squadre, nel prossimo luglio è dato come forte indiziato a diventare bianconero. Sono tre gli aspetti da non sottovalutare che ci […] L'articolo Juventus-Manolas: incontro tra le parti. Il difensore ha detto sì proviene ...

Juventus - la clausola di Manolas è allettante : Paratici pronto al colpo : Kostas Manolas alla Juventus con un’operazione alla Pjanic, questo lo scenario che va profilandosi in vista dell’estate Kostas Manolas si avvicina sempre più alla Juventus. Il club bianconero ha sondato alcune piste prima di pensare al greco, piste tutte molto costose. Le cifre richieste per i difensori top in Europa sono altisonanti, dai 60 ai 100 milioni di euro. In questo scenario dunque la clausola rescissoria presente nel ...

Juventus : movimenti importanti in difesa - si penserebbe a Boateng e Manolas : Nel mirino della Juventus che verrà c'è in particolare il reparto arretrato, quello che da circa otto anni è stato sinonimo di garanzia e vittorie in serie. In questo momento però, a causa di una serie di fattori, lo stesso sta vivendo un momento particolare. Alcuni elementi infatti hanno ormai raggiunto un'età avanzata e iniziano inevitabilmente a garantire minore affidabilità: è il caso di Andrea Barzagli, che dirà addio al calcio giocato a ...

