Kanye West secondo Vanessa Beecroft

Kanye West sfoggia le sue nuove «ugly shoes» : Quando Kanye West lancia un nuovo trend, sebbene possa essere amato o odiato, è certo che in entrambi i casi attirerà senza dubbio l'attenzione pubblica. Dopo aver svelato il nuovo merch per i suoi Sunday Service in occasione del Coachella Festival, dove tutti gli invitati hanno vestito tutte le tonalità del viola, Kanye West è stato paparazzato a Calabasas, poco lontano dalla faraonica villa dove abita con Kim ...

Showtime sviluppa Omniverse - una serie con Jaden Smith nei panni di Kanye West – Notizie serie tv : Notizie serie tv 2 maggio 2019: Showtime sviluppa Omniverse, una serie antologica con Jaden Smith nei panni di un Kanye West in una realtà alternativa. Showtime ha iniziato lo sviluppo di Omniverse, una serie antologica, con episodi della durata di mezz’ora, prodotta da Kanye West, Scooter Braun con la sua SB Projects, Westbrook Studios e scritta da Lee Sung. Il protagonista della serie sarà Jaden Smith (il figlio di Will Smith), che ...

Kanye West vuol farci mettere abiti religiosi : La musica, con la sua armonia e la sua capacità di coinvolgere il pubblico, ha un potere spesso trascendente, e questo Kanye West lo sa più di chiunque altro: un linguaggio universale che può unire tutti con la sua forza e rappresentare una catarsi, e di cui il rapper si è spesso servito per emanciparsi dal peccato e definire sé stesso, per convinzione personale o - si spera - marketing, nei suoi brani, da Jesus Walks a ...

