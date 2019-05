Juve | Icardi si avvicina a Torino

Icardi-Juventus - la rivelazione : “Lo vuole Allegri - Paratici ci sta lavorando” : ICARDI JUVENTUS- Una rivelazione che potrebbe aprire in maniera clamorosa l’arrivo di Mauro Icardi in maglia bianconera. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Biasin, noto giornalista di “Libero“, il bomber argentino sarebbe un chiaro obiettivo della Juventus in vista della prossima sessione di mercato estivo. Un affondo che la Juventus potrebbe tentare qualora l’Inter dovesse abbassare […] More

Mercato Juve - le probabili trattative in attacco : tentazione Icardi e tormentone Dybala : Il Mercato della Juve entrerà nel vivo nelle prossime settimane, e tante sono le trattative che potrebbero svilupparsi per rinnovare l'attacco a disposizione di Massimiliano Allegri. Non si placano ad esempio i rumors che accostano i campioni d'Italia a Mauro Icardi e Federico Chiesa, così come continuano a circolare le voci su un possibile addio di Dybala. Sulla lista dei cedibili c'è Douglas Costa, mentre risultano in bilico le posizioni di ...

Mauro Icardi alla Juventus? Occhio ai precedenti : mai affari con la Signora - ci guadagna sempre lei : Purtroppo esiste il calciomercato. Il calciomercato è quella cosa che interessa molto più delle partite. Anzi, per molti le partite sono una rottura di balle tra una sessione di mercato e l' altra. Pazienza se il 90% delle «esclusive» sono in realtà balle colossali buttate là per generare «traffico»

Pierpaolo Marino : 'Allegri vuole Icardi ma la Juve non lo prende' : Il mercato della Juventus passerà inevitabilmente anche dall'approvazione del bilancio d'esercizio, previsto per fine giugno, in cui la Juventus dovrebbe ufficializzare una perdita finanziaria dai 50 ai 70 milioni di euro. A pesare notevolmente su tutto è stato l'acquisto di Cristiano Ronaldo, che dovrebbe portare beneficio economico alla lunga. Proprio questo potrebbe significare almeno una cessione pesante per la Juventus, appunto per risanare ...

Calciomercato Serie A : Icardi-Juventus - le ultime notizie : Calciomercato Serie A: Icardi-Juventus, le ultime notizie Nuove notizie sul fronte Calciomercato. L’asse Inter-Juventus, storicamente forgiato sulla rivalità dentro e fuori dal campo, questa volta potrebbe condurre ad una clamorosa trattativa. Dopo una fase di stallo nelle ultime settimane, infatti, la Beneamata e la Vecchia Signora avrebbero ufficialmente riaperto la trattativa per la cessione ai bianconeri di Mauro ...

Inter - Juve - Real : tutti pazzi per gli attaccanti! Da Icardi e Dybala a Lukaku : i 10 più costosi al mondo! : Il mercato è alle porte, sognare non costa niente. Prendere un centravanti, invece, costa. E parecchio pure. L' Inter e l'intreccio Icardi , che si intreccia con il futuro di Spalletti , che si ...

Juventus - incontro con l'Inter per Icardi : si tratterebbe sul prezzo : Siamo a fine stagione e per alcune società è già tempo di programmazione per il prossimo anno, soprattutto per quelle società che hanno raggiunto (o quasi) gli obiettivi stagionali. E' il caso ad esempio sia di Juventus che di Inter, con i primi che sono diventati campioni d'Italia a cinque giornate dalla fine del campionato mentre la società di Suning è vicinissima alla matematica certezza della partecipazione alla prossima Champions League. ...

Icardi-Juventus - si fa davvero. Paratici incontra i nerazzurri : le ultimissime : ICARDI JUVENTUS- Come riportato dall’odierna edizione de “Il Corriere di Torino”, la Juventus starebbe valutando in maniera netta e decisa il possibile affondo su Mauro Icardi. L’attaccante nerazzurro sarebbe il candidato numero uno per rinforzare l’attacco bianconero in vista della prossima stagione. Come rivela il quotidiano torinese, Paratici e Ausilio si sarebbero incontrato a Londra […] More

Calciomercato - Juventus ed Inter fanno affari : incontro a Londra per Icardi! : La Juventus ci prova: Mauro Icardi potrebbe lasciare l’Inter al termine di questa travagliata stagione condizionata dalle liti Interne con tecnico e spogliatoio Il futuro di Mauro Icardi resta in bilico, nonostante il reintegro in rosa all’Inter avvenuto da qualche settimana. Le parti stanno proseguendo a braccetto sino a fine stagione, ma la rottura creatasi sembra non essere sanabile, almeno per il momento. In questo scenario ...

Edicola : la Juventus riapre l'affare Icardi - vertice Paratici-Ausilio : Allegri, fissato l'incontro con Agnelli Il summit tra Allegri e Agnelli per programmare il futuro, riportano la 'Gazzetta dello Sport' e il 'Corriere dello Sport', avverrà presumibilmente la ...

Inter e Juve - incontro a Londra per Icardi : no a scambi - ecco la proposta : Si è riaccesa in un lampo la trattativa fra Inter e Juventus e che vede coinvolto Mauro Icardi . I due club, o meglio i due direttori dell'area sport, Fabio Paratici per i bianconeri e Piero Ausilio per i nerazzurri, non erano soltanto presenti sugli spalti di Tottenham-Ajax, ma si sono anche visti e incontrati proprio per riaccendere una ...

Icardi-Juventus - il sì di Allegri : attenzione all’unico ostacolo : ICARDI JUVENTUS- Secondo quanto riportato da Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli e Atalanta, intervistato ai microfoni di “Rai Sport”, Allegri allenerebbe di buon gusto Icardi, ma difficilmente la Juventus prenderà in considerazione l’idea di aggiudicarsi l’attaccante argentino, soprattutto per un discorso di regole ed etica. Questo il parere di Marino. Difficilmente la Juventus deciderà […] More

Juventus - 'Il Corriere dello Sport' : 'Possibile scambio con l'Inter per Skriniar e Icardi' : La Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato per la prossima stagione. Il club bianconero ha intenzione di acquistare un difensore di qualità e ha messo gli occhi su Milan Skriniar, considerando il fatto che De Ligt viene valutato almeno cento milioni di euro dall'Ajax. Lo slovacco è reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia nerazzurra e sarebbe un grandissimo colpo per il reparto arretrato bianconero, considerando ...

Palmeri : ‘La cessione di Icardi alla Juve rimarrebbe attaccata a Marotta come uno stigma’ : La scorsa estate la Juventus aveva sondato il terreno per acquistare Icardi, senza successo. Ora, a poco meno di un anno, la trattativa sembra in discesa. A parlare dei dettagli del probabile affare è Palmeri nell'editoriale per Tuttomercaweb.com. I termini del possibile affare Secondo quanto riportato dal giornalista, la Juve ha inoltrato un’offerta di 8,5 milioni di euro più 3 di bonus all'attaccante nerazzurro e un contratto quinquennale. ...