Il nuovo flagship Redmi potrebbe essere lanciato il 13 maggio in Cina e ZTE Axon 10 Pro

tuttoandroid

(Di martedì 7 maggio 2019) Sembra che lo smartphone di punta dicon SoC Qualcomm Snapdragon 855 sia finalmente pronto per il debutto. Secondo il resoconto pubblicato su Weibo da Tang Mu, General Manager di Xiaomi Smart Hardware Division, la societàlanciare ilcon un evento di lancio il 13in. Nuovi dettagli confermati da ZTE indicano che10 Pro 5G sarà disponibile in Europa nella prima metà del 2019, probabilmente in concomitanza con il lancio della rete di nuova generazione un diversi paesi dell'UE.L'articolo Ilil 13ine ZTE10 Pro 5G entro la prima metà del 2019 in Europa proviene da TuttoAndroid.

HDblog : RT @HDblog: Xiaomi 'Hercules': nuovo top gamma in lavorazione. Potrebbe essere Mi Mix 4 - AndroidNewss : #news Xiaomi è al lavoro su un nuovo flagship: che sia il nuovo Xiaomi Mi Mix 4… - Tecno__Android : -