Il mio nome è Greta

Playoff NBA - coach Brown elogia 'James' Butler - ma lui puntualizza : 'Il mio nome è Jimmy' : ...con Joel Embiid in cattive condizioni fisiche " complice una gastroenterite che lo ha costretto a una flebo prima della palla a due " ma che non si sarebbe perso la partita per niente al mondo. "Se ...

Patrizia Pellegrino in lacrime : “Non voglio fare il nome - ma so per colpa di chi è morto il mio primo figlio” : Patrizia Pellegrino è stata ospite di Storie Italiane, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, ed è scoppiata a piangere ricordando un momento molto doloroso della sua vita, quando ha perso il suo primo figlio Riccardo, morto una settimana dopo il parto. “Era il mio primo figlio, si chiamava Riccardo. È nato prematuro, ma uno dei suoi polmoni, purtroppo, non era ancora del tutto formato all’ottavo mese di gravidanza. Dopo ...

Mourinho : «Il mio futuro non sarà in Premier. Il fenomeno è Mbappé» : José Mourinho, il futuro, il passato e l'Inter. «Vivo a Londra ed è la mia base di partenza: la prossima tappa non sarà in Premier League». A svelarlo è José Mourinho in un'intervista a Dazn in cui l'...

Il camionista palermitano che sognava una strage in nome dell'Isis : I genitori non lo riconoscevano più. Questo loro figlio era diventato un estraneo e ormai anche loro lo erano per lui. Il ventiquattrenne palermitano Giuseppe Frittitta, fermato insieme a un diciottenne marocchino per terrorismo, aveva urlato ai suoi con toni di odio che erano "miscredenti": "Non avete più alcun potere su di me". Nel suo percorso di radicalizzazione, spiegano gli inquirenti, questo camionista convertitosi alla causa ...

Wanda Nara diffida Ivana Icardi : 'Non deve utiizzare il mio nome per visibilità' : Ivana Icardi, sorella del famoso calciatore dell'inter Mauro Icardi, è una concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello. La ragazza ha, in più occasioni, parlato dei suoi problemi familiari. Nel caso specifico, la ragazza ha sempre accusato la moglie di suo fratello, Wanda Nara, di aver volontariamente allontanato Mauro da tutta la sua famiglia. Le parole adoperate dalla giovane argentina sono state davvero molto forti. Nel corso di ...

Grande Fratello 2019 - Wanda Nara diffida Ivana Icardi : “Non utilizzi più il mio nome e quello della mia famiglia” : Wanda Nara rompe il silenzio e diffida sua cognata, Ivana Icardi, attuale concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso. La ragazza argentina, sorella del campione dell’Inter Mauro Icardi, nel corso del reality di Canale 5 ha più volte parlato del rapporto burrascoso che ormai da anni ha con il Fratello. Anche ieri sera, durante la seconda puntata del programma, Ivana ha detto: “Non voglio un euro da mio Fratello, ma il suo amore ...

GF16 - Wanda Nara : "Attacco ingiustificato di Ivana Icardi - la diffido - non usi mio nome e immagine" : Wanda Nara torna a parlare di Ivana Icardi. Lo fa attraverso i social il giorno dopo la puntata del Grande Fratello 16 nella quale la sorella del calciatore interista ha rilasciato nuove dichiarazioni al riguardo. La moglie dell'attaccante scrive:A seguito dell'ennesimo giustificato attacco televisivo patito nel corso del programma GfVip (in realtà è la versione nip, Ndr), sulla quale si riserva ogni azione, la sig.ra Wanda Nara ritiene ...

Simone rivela : 'Era stato Gattuso a fare il mio nome' : Interesante retroscena raccontato da Marco Simone in una intervista concessa ai colleghi della Gazzetta dello sport : 'Io e Rino abbiamo fatto l'esame di Coverciano insieme, noi due soli. Una sessione speciale per chi stava allenando all'estero. Il nostro percorso in parte è stato simile: siamo passati ...

Caio Mussolini - Fdi - : 'Sospeso da Facebook per il mio cognome' : Il candidato di Fratelli d'Italia a Roma, Caio Giulio Cesare Mussolini, attacca Facebook dopo la sospensione del suo profilo e dichiara: "Voglio tranquillizzare tutti: non farò campagna elettorale con ...

Facebook sospende il bisnipote di Mussolini «È per il mio cognome» : Caio Giulio Cesare Mussolini protesta: «Non farò campagna con fasci littori, saluti romani e fez. Ma è inaccettabile che Facebook chiuda il mio profilo personale: non ho nemmeno scritto niente»

Caio Giulio Cesare Mussolini : "Facebook mi ha bloccato per il mio cognome" : Facebook, stando a quanto denunciato da Caio Giulio Cesare Mussolini - bisnipote del Duce candidato alle europee con Fd'I - ha chiuso il suo profilo. "Voglio tranquillizzare tutti: non farò campagna ...

Caio Mussolini : “Facebook ha sospeso mio profilo - discriminato per cognome” : "Voglio tranquillizzare tutti: non farò campagna elettorale con fasci littori, saluti romani e fez. Trovo però inaccettabile che Facebook chiuda il mio profilo personale solo perché il mio cognome è Mussolini. Ieri sono stato bloccato fino al giorno 11 di Aprile, pur non avendo scritto nulla".È quanto afferma in una nota Caio Giulio Cesare Mussolini, candidato di Fratelli d'Italia nella Circoscrizione Sud per le elezioni europee del prossimo 26 ...

Facebook sospende il bisnipote di Mussolini - candidato alle Europee : «Discriminato per il mio cognome» : Caio Mussolini - in una intervista al Corriere «Io, terzo Mussolini in politica: Dio, patria e famiglia, ma non sono fascista» - aveva spiegato: «Chiedo di essere valutato di quello che ho fatto: ...

Roma - Under a cuore aperto : “il mio nome significa imbattibile - ma l’infortunio mi ha messo a dura prova” : Il giocatore della Roma si è confessato ai microfoni di DAZN, raccontando il suo passato e svelando i suoi obiettivi Ventisette presenze in stagione, condite da sei gol e nove assist suddivisi in tutte le competizioni. Cengiz Under è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, nonostante le difficoltà incontrate dalla Roma in questo campionato. Under – Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse Il quarto posto comunque non è lontano, l’obiettivo ...