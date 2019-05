Il caso Le Br 41 anni dopo provano a spiegare perché non usarono le carte di Aldo Moro

caso Vannini - teste a sorpresa : chi sparò a Marco non sarebbe il padre della fidanzata : A sparare a Marco Vannini nella villa familiare di Ladispoli la notte del 17 maggio 2015, non sarebbe stato Ciontoli padre, ma il figlio Federico. Anzi, sembrerebbe che il padre quella sera neanche fosse in casa. E' quanto rivela Davide Vannicola, teste mai sentito prima d'ora, spuntato fuori dopo quattro anni dalla morte a 20 anni di Marco, tragedia che ha sconvolto l'Italia e tuttora desta grande mobilitazione collettiva per ottenere verità e ...

caso Vannini - Roberta Petrelluzzi risponde alle polemiche : «Indignata» : La conduttrice di «Un giorno in Pretura» torna sulle polemiche scatenate dalla puntata della trasmissione dedicata al delitto Vannini, e alle critiche per la sua lettera a Martina Ciontoli: «Quando tifi non cerchi le ragioni»

caso Vannini - un testimone a 'Le Iene' rivela : 'Ha sparato il figlio di Ciontoli' : Colpo di scena nel delitto di Marco Vannini. Alla trasmissione Le Iene di Italia 1, Davide Vannicola, amico di Robetro Izzo, ex comandante dei carabinieri della stazione Ladispoli, ha rivelato che a sparare al giovane di appena 20 anni non sarebbe stato Antonio Ciontoli, ma il figlio Federico. L'uomo, poi, su consiglio di Izzo, si sarebbe preso la colpa per "non inguaiarlo". Il delitto di Marco Vannini La trasmissione Mediaset Le Iene, è tornata ...

caso Vannini - la conduttrice di "Un Giorno In Pretura" replica alle polemiche : “Io ho bisogno di capire... Ormai siamo abituati a tifare. O fai parte della curva sud, o fai parte della curva nord”: Roberta Petrelluzzi, conduttrice di “Un Giorno in pretura”, risponde alle polemiche che si sono scatenate dopo la puntata del suo programma dedicata all’omicidio di Marco Vannini. Nei giorni scorsi, parte del pubblico aveva tacciato la trasmissione di un approccio troppo morbido nei riguardi dei ...

caso Vannini - Roberta Petrelluzzi : "Abituati a tifare - nessuno cerca più le ragioni" (Video) : Roberta Petrelluzzi non indietreggia e si dice “indignata” per le reazioni successive al suo intervento in merito al Caso di Marco Vannini, il ventenne ucciso nel 2015 da un colpo di pistola mentre si trovava a casa della fidanzata.A sparare fu il padre di lei, la cui condanna è stata di recente ridotta in Appello. La settimana scorsa, prima della puntata di Un giorno in pretura dedicata alla vicenda, la conduttrice aveva pubblicato sui ...

Meningite - Napoli : chiusa la sorveglianza sanitaria dopo il caso del bimbo di 6 anni : Si è chiusa ieri la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli ministeriali a seguito del caso di Meningite che 10 giorni fa aveva colpito un bambino di 6 anni a Quarto, in provincia di Napoli. Il piccolo, dopo essere stato ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli, sta bene ed è prossimo alla dimissione. Dal punto di vista epidemiologico, inoltre, si è tecnicamente chiusa la sorveglianza sanitaria che prevede una maggiore attenzione ...

“5 anni sono troppi per Ciontoli”. E sul caso Vannini è di nuovo polemica. Cosa sta succedendo : Dopo la puntata di “Un giorno in pretura”, non si fa altro che parlare del tanto discusso omicidio di Marco Vannini. Ora dopo primo e secondo grado che ha visto è il momento della Cassazione e per l’avvocato di Antonio Ciontoli, Pietro Messina sono “troppi 5 anni per l’omicidio di Vannini”, per questo il legale ha depositato nei giorni scorsi il ricorso in Cassazione contro la sentenza di secondo grado che aveva ridotto al suo assistito la pena ...

Giovanni Tria cerca guai. Ribadisce il bivio "tagli o sale l'Iva" e difende Siri. "Gli attacchi? Ormai non ci faccio più caso" : Bisogna ammettere che Giovanni Tria non è uno che ama nascondersi. Dopo settimane costantemente sotto accusa, tirato per la giacca ora dai 5 stelle ora dalla Lega, superati scogli durissimi come le nomine e il Def, le acque attorno al ministro dell'Economia si erano quietate. Ma Tria soffia sul fuoco con un'intervista al Fatto Quotidiano in cui torna a parlare di aumenti Iva inevitabili se non ci saranno tagli di spesa, in cui parla ...

Programmi TV di stasera - domenica 28 aprile 2019. Su Rai3 «Un giorno in pretura» riparte dal «caso Marco Vannini» : Roberta Petrelluzzi Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nuovo appuntamento con il programma di Fabio Fazio. Il conduttore intervisterà il Presidente del Parlamento Europeo e Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Interverranno in puntata anche la Senatrice a vita Liliana Segre, Massimiliano Allegri, Riccardo Cocciante ed Enrico Brignano. Coez presenterà inoltre in anteprima il singolo “domenica” a pochi giorni dall’uscita. Al fianco di ...

caso Vannini - polemica social su «Un giorno in Pretura»|Cosa ha detto la conduttrice : video : Domenica la messa in onda della puntata, preceduta da un post in cui la conduttrice esprimeva vicinanza a Martina Ciontoli. In Rete critiche e polemiche

caso Vannini – Fatti - sentenze e pezzi mancanti del processo diventato un caso tv - tra la politica e le polemiche social : La morte di Marco Vannini e il processo ai Ciontoli. Che non spacca solo l’Italia e gli italiani, a dire il vero per la stragrande maggioranza più vicini alla famiglia di Marco, ucciso da un colpo di pistola mentre era in casa della sua fidanzata Martina a Ladispoli, vicino Roma, il 17 maggio 2015, ma divide anche le trasmissioni tv che da anni si occupano di questa vicenda. Chi l’ha visto?, Quarto grado e soprattutto le Iene, nello speciale di ...

caso Vannini - Roberta Petrelluzzi si esprime a sostegno di Martina - polemica sui social : L'omicidio di Marco Vannini continua ancora ad essere il più discusso nelle varie trasmissioni televisive e sui social. Sono molte le persone che si sono schierate dalla parte di mamma Marina e papà Valerio. Dopo la sentenza della Corte d'appello ieri, durante la trasmissione Un giorno in pretura, si è aperta una nuova polemica a causa di un messaggio pubblicato da Roberta Petrelluzzi. Roberta Petrelluzzi si esprime a sostegno di Martina Come ...

