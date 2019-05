Fintech | per banche sarà sinonimo di crescita ed efficienza

Fintech - banche : Spunta Project avvia test blockchain su operatività a regime : È stato quindi avviato un piano di simulazione con l'obiettivo di verificare il comportamento complessivo, simulando la messa in produzione dei volumi corrispondenti all'intero mondo bancario in ...

Fintech : quante persone usano i robo advisor? : Merito, principalmente, del fatto che Londra è uno dei più noti hub finanziari del mondo, e che qui vengono gestiti asset per 10 mila miliardi di dollari, contro i 3 mila miliardi di dollari di ...

Unicredit - siglata la partnership con Plug and Play per il Fintech : siglata la partnership tra Unicredit e Plug and Play , piattaforma globale di innovazione californiana che riunisce start-up e aziende in tutti i principali settori di mercato. L'accordo è stato reso ...

Fintech : 2018 anno d'oro per investimenti che sfiorano 4o mld Usd : Roma, 15 apr., askanews, - Il 2018 è stato un anno da record per gli investimenti Fintech con cifre che sfiorano i 40 miliardi di dollari, lo afferma la ricerca dell'Osservatorio Fintech 2019. I ...

Fintech - le cinque regole d'oro per avere successo : Attrezzatevi dunque per meritare "gli onori della cronaca". Regola numero 2: sì ai professionisti, fin da subito Il 55,6% dei giornalisti che ha risposto alle domande del nostro questionario, lamenta ...

Il Fintech boom e gli altri dati dello studio di Mind the Bridge - Ninja Marketing · la piattaforma italiana per la digital economy : Evidenzia inoltre come gli attacchi al Banking provengano principalmente dal mondo IT e Software, nonché dal Retail e dalla consulenza". Tra Europa e Stati Uniti Il divario tra Europa e Stati Uniti ...