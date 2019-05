Fa finta di fare foto con Salvini | Non siamo più terroni di merda? E le

ATP Montecarlo – L’ammissione di Nadal : “non posso fare finta - sto giocando sopra il dolore” : Rafa Nadal non si nasconde dopo l’esordio vincente contro Roberto Bautista Agut a Montecarlo: il 17 volte campione Slam ammette di sentire ancora dolore mentre gioca Esordio vincente per Rafa Nadal a Montecarlo. Il tennista maiorchino ha spazzato via il connazionale Roberto Bautista Agut in due set, vinti con un doppio 1-6. Tutto nella norma per lo spagnolo che appena torna sulla terra rossa entra in modalità ‘King of ...