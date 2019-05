Costruttore denuncia “sistema” appalti e mazzette | arrestati 4 funzionari pubblici

ilfogliettone

(Di martedì 7 maggio 2019) A un certo punto hanno avuto anche qualche contrasto: uno pensava che lebisognava chiederle senza troppi indugi, gli altri erano per un metodo meno diretto: accelerare le pratiche, dire si' a una perizia di variante per aumentare l'importo dell'appalto, in modo che la tangente non gravasse sui conti dell'impresa (su questo icontrollori deglisi trovavano tutti d'accordo) ma sulle casse pubbliche. La tecnica del primo, l'ingegner Carlo Amato, sarebbe pero' prevalsa, tanto che nell'operazione "Cuci e scuci", condotta dalla squadra mobile di Palermo e che ha portato a 4 arresti e ad altre misure cautelari (in tutto gli altri indagati sono 10), la procedura adottata daidel Provveditorato interregionale per le opere pubbliche viene definita "Sistema Amato".L'ipotesi di reato formulata dalla procura e' corruzione, falso in attie truffa ...

