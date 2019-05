Berlusconi | serve nuovo Governo con programma di Centrodestra

Berlusconi : "Ora serve un nuovo governo e programma di centrodestra" : Silvio Berlusconi ha le idee chiare: serve un nuovo governo con un programma di centrodestra. Il leader di Forza Italia ai microfoni del Gr1 non usa giri di parole e afferma: ' Sono convinto che se ...

Berlusconi : «Per rifare l’Europa serve nuova alleanza tra popolari e sovranisti illuminati» : Il leader di Forza Italia scrive al «Corriere»: «Solo uniti si può sfidare la Cina comunista. Alle prossime elezioni l’argine dei moderati deve fermare l’onda del populismo sterile. Come il 25 aprile di 10 anni fa mi auguro si possa superare una lunga stagione d’odio»

Berlusconi : «Per rifare l'Europa serve una nuova alleanza tra popolari e sovranisti illuminati» : ... quelle delle divisioni e dei nazionalismi che hanno portato a due guerre laceranti, che hanno devastato il nostro Continente e lo hanno reso marginale nel mondo. Sull'Italia si addensano ombre non ...

Berlusconi : "Lega-5S alleanza innaturale. Serve un centrodestra unito" : Silvio Berlusconi torna a "picconare" la maggioranza gialloverde che da qualche giorno è sempre più in crisi. M5s e Lega si beccano sull'indagine a carico del sottosegretario del Carroccio, Armando Siri e sugli audio della Raggi che avrebbe chiesto di cambiare il bilancio dell'Ama. Fronti caldi che potrebbero far precipitare la situazione già ben compromessa dopo i duelli tra Trenta e Salvini per la direttiva anti-ong sui porti chiusi.Il leader ...

Forza Italia - Carfagna : se serve corro alle Europee. I big azzurri : è un golpe contro Berlusconi : Nervi a fior di pelle all'interno di Forza Italia alla vigilia della presentazione delle liste per le Europee. A poco più di un mese dal voto, scoppia la polemica violenta sulla candidatura di Mara ...

Marina Berlusconi : "Il governo pensi alla crescita e all'occupazione - serve uno shock per l'economia" : La presidente di Mondadori: "Ammiro mio padre e il suo impegno costante per il bene di questo Paese. Giusto che si candidi alle Europee"

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti gli dà il colpo di grazia : "Quale partito ci serve. E con chi vado" : E' pronto ad "ammazzare" Forza Italia. Giovanni Toti, governatore della Liguria, è sempre più vicino a Giorgia Meloni. Domani 13 aprile sarà a Torino alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. "Perché stupirsi? L'amica Giorgia ha preso il telefono e mi ha chiamato personalmente per invitarm

Berlusconi : "Libia? Serve intervento Ue. ?Si rischia una grave crisi" : Silvio Berlusconi osserva con attenzione e con preoccupazione quanto sta accadendo in Libia. Le truppe di Haftar stanno marciando verso Tripoli mettendo a rischio i deboli equilibri del Paese. E così il leader di Forza Italia proprone la sua soluzione a questa crisi libica che rischia di far sprofondare il Paese in una guerra civile: "Assistiamo con grande preoccupazione all'involuzione della situazione in Libia, che rischia di tramutarsi in una ...

Berlusconi : "Non c'è tempo da perdere. Serve governo di centrodestra" : Silvio Berlusconi mette nel mirino il governo. Il Cavaliere commenta i dati Ocse che parlano di una crescita ferma al palo e sottolinea l'esigenza di un cambio di passo: "L'Ocse conferma ciò che è ben chiaro a tutte le famiglie ormai da tempo: l'Italia non cresce, la sua economia è ferma e addirittura arretra. Le ricette economiche di questo governo a trazione Cinque stelle si sono rivelate fallimentari". Poi lo stesso leader di Forza Italia ...

Di Maio : «Serve un chiarimento tra alleati. Il voto? Non abbiamo bisogno di Berlusconi» : Il ministro dell'Economia di questo governo non solo deve firmare quei decreti in tempi rapidi, ma deve anche essere felice di farlo. Ci parlerò io, mi occuperò personalmente di questa questione». ...