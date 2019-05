' Andrea Chénier' di Umberto Giordano in scena

ilfriuli

(Di martedì 7 maggio 2019) La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste propone il dramma storicodidal 17 al 26 maggio, in un nuovo allestimento in coproduzione internazionale con il ...

unoics : RT @TeatroVerdiTS: In Teatro si prova per Il grande spettacolo che sarà Andrea Chénier, la nuova produzione della nostra Fondazione in coll… - TeatroVerdiTS : In Teatro si prova per Il grande spettacolo che sarà Andrea Chénier, la nuova produzione della nostra Fondazione in… -