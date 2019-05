Al via le auto a guida autonoma anche sulle strade italiane

Tangenti Milano - il prezzo di Tatarella : soldi - viaggi - auto e carte di credito. Il corruttore : ‘Questo preleva come un toro’ : Chiedeva, Pietro Tatarella. Chiedeva soldi senza farsi problemi a Daniele D’Alfonso, titolare della della Ecol-Service srl. Che pagava, senza batter ciglio. Troppo preziosa per lesinare sui compensi la figura del consigliere comunale di Forza Italia, che per i magistrati di Milano – titolari dell’inchiesta che ha portato in carcere 28 persone tra politici, amministratori e capi d’azienda – era a libro paga ...

Tornano in Italia dal pellegrinaggio a Lourdes : l’auto prende fuoco durante il viaggio : Tanta paura per quattro turisti di Parma che stavano tornando a casa da un pellegrinaggio nella località mariana nella tarda serata di domenica 5 maggio: l'incendio è avvenuto a Saliceto di Alseno. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Sul posto pompieri e carabinieri. Drammatica disavventura per quattro turisti di Parma, di rientro nella tarda serata di domenica 5 maggio da un pellegrinaggio a Lourdes. Erano circa le tre del mattino ...

Mentre ero via finirà il 9 maggio - per gli autori Monica può rimediare agli errori passati : Il 9 maggio su Rai 1 Mentre ero via si concluderà con la sesta ed ultima puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Durante il penultimo appuntamento, andato in onda giovedì 2 maggio, si sono scoperte dal cognato di Monica, Riccardo, delle verità che si ignoravano. Secondo quanto sostenuto dall'uomo, la protagonista non era un'alleata segreta dell'avvocato De Angelis, ma una sorta di 'spia' d'accordo con i fratelli Grossi. Una serie di ...

Roma - betoniera travolge auto e pedoni sulla via Casilina : nove feriti. FOTO : Roma, betoniera travolge auto e pedoni sulla via Casilina: nove feriti. FOTO Il mezzo fuori controllo per decine di metri, ha seminato il panico . Anche il conducente, forse colto da malore o da una crisi epilettica o convulsiva, è rimasto ferito. Il veicolo ha terminato la sua corsa sui binari dell'ex linea del tram in viale ...

Domenica a Roma ‘Corri Bravetta’ : possibili deviazioni o brevi stop per autobus : Roma – A Roma Domenica, dalle 9.30, e’ in programma la gara podistica ‘Corri Bravetta’ con percorso lungo via dei Capasso, via di Bravetta, via Aurelia Antica, via della Nocetta, vicolo Silvestri, via Serafini, via di Bravetta e arrivo su via dei Capasso. possibili deviazioni o brevi stop per le linee di bus. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la Mobilita’ di Roma. L'articolo Domenica a Roma ...

Roma - incidente in via Casalina : betoniera contromano si schianta su 20 auto : Brutto incidente in via Casilina a Roma . Una betoniera contRomano si è schiantata contro circa venti auto e alcuni pedoni prima di fermare la sua folle corsa sui vecchi binari del tram. Al momento, ...

Foggia - ferma l'auto per fare un bisogno fisiologico : 37enne precipita da un viadotto : Voleva espletare un bisogno fisiologico piuttosto urgente, e per questo nella serata di ieri un 37enne originario di San Severo, in provincia di Foggia, ha pensato bene di fermare la sua autovettura in una piazzola di sosta sull'autostrada in prossimità del casello di Cerignola Est per potersi liberare, ma qualcosa è andato decisamente storto. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, il giovane è improvvisamente precipitato nel ...

Autostrade - Sotto sequestro 12 viadotti sull'A16 : Non c'è pace per il viadotto di Acqualonga dell'autostrada A16, protagonista, suo malgrado, del gravissimo incidente stradale del luglio 2013 in cui persero la vita 40 persone. Nell'ambito dell'...

Paura su via Casilina : betoniera contromano travolge tre auto e investe 2 persone : Roma – Tre auto travolte e due persone investite. Panico a Roma su via Casilina, intorno alle ore 11, quando un camion betoniera lanciato contromano in direzione centro ha iniziato a travolgere tutto quello che trovava sul suo percorso, fino a imboccare le rotaie del trenino delle ferrovie laziali e arrestare la sua corsa. Sul posto la Polizia. L'articolo Paura su via Casilina: betoniera contromano travolge tre auto e investe 2 persone ...

Autostrade - inchiesta bis sulla strage di Avellino : sequestrate le barriere di 12 viadotti della A16 Napoli-Canosa : Sono carenti sotto il profilo della sicurezza. Per questo la procura di Avellino ha chiesto e ottenuto il sequestro preventivo delle barriere posizionate ai bordi di 12 viadotti lungo la A16 Napoli-Canosa nell’ambito dell’inchiesta-bis sulla strage del bus che, nel 2013, sfondò i jersey del ponte Acqualonga e precipitò in una scarpata provocando 40 morti. Si tratta dei ponti che insistono sulla tratta autostradale tra le uscite di ...

viareggio - uccide il padre 79enne - l'autopsia conferma : 'Morte per asfissia' : l'autopsia conferma: Roberto Castellari, l'ex medico di 79 anni ucciso lunedì pomeriggio a Viareggio dal figlio dopo una lite, è morto per asfissia. L'esame medico legale è stato eseguito oggi all'...

Sanremo : scontro auto-scooter in via Roma all'incrocio con via Manzoni - un ferito - Foto - : Le immagini dell'incidente, Foto Tonino Bonomo, È di un ferito il bilancio dell'incidente accaduto questo pomeriggio in centro a Sanremo, all'incrocio tra via Roma e via Manzoni, sotto piazza Colombo. ...

Perfectly keyless - la APP di Bosch per ovviare all’uso della chiave o telecomando per l’auto : Già da anni molte case automobilistiche hanno sostituito l’uso della chiave, anche del telecomando con sensori di prossimità, card key, bracciali, o lo smartphone. Sembra proprio che sarà quest’ultima la strada da seguire, quale compromesso, indicata da un sondaggio Bosch condotto in Germania. I due terzi delle persone intervistate ritengono le chiavi dell’auto una vera e propria seccatura. Sempre più connessi al nostro ...