Venti di guerra in Medio Oriente | Gaza lancia 700 razzi verso Israele Oltre venti morti

(Di lunedì 6 maggio 2019) E' di 23, 19 palestinesi e quattro israeliani il bilancio delle vittime degli scontri tra100 i feriti da entrambe le parti a causa dei piu' dei 700ti dae per i raid dell'aviazione e dell'esercito israeliano. Tra le vittime palestinesi, due donne incinte e un neonato di 14 mesi,ad un alto funzionario di Hamas considerato il punto di contatto per il passaggio di soldi dall'Iran a. Tra le vittime israeliane, un uomo che era uscito di casa per fumare una sigaretta nel suo giardino. Le forze israeliane hanno interrotto le forniture di carburante che attra17 autobotti erano state fatte entrare in giornata, dopo che un razzo e' esploso nei pressi di uno dei camion. Il ministro israeliano dell'Energia, Yuval Steinitz, ha ordinato lo stop temporaneo al gas naturale pompato dal giacimento di gas offshore di Tamar, ...

