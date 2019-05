Traffico Roma del 06-05-2019 ore 09 | 00

romadailynews

(Di lunedì 6 maggio 2019) VIABILITÀLUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 8:20 Simon DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DI BOCCEA: RALLENTAMENTI E CODE IN PIÙ TRATTI.IN ZONA CASALOTTI, E TRA BATTISTINI E CORNELIA INCIDENTE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA. CI SONO CODE. RISOLTO INVECE L’INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E FORMELLO. SULLA VIA NOMENTANA TRA PIAZZA SEMPIONE E LA TANGENZIALE CODE PERTANGENZIALE CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA E DISAGI TRA SCALO SAN LORENZO E SAN GIOVANNI. NELLA ZONA SUD LA CHIUSURA DI VIA DI CASTEL DI LEVA COMPORTA RIPERCUSSIONI A CHI SI TROVA SULL’ARDEATINA. In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolodel 06-05-ore 09:00 proviene daDailyNews.

