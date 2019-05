Superlega Europea | De Laurentiis | “Vi svelo la mia idea | la European Cup | con quattro

calcioweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) Vittoria in extremis e con polemiche per il Napoli, che si aggiudica il posticipo domenicale della 35^ giornata contro il Cagliari e consolida la seconda posizione. Il giorno dopo la gara, le parole del presidente degli azzurri Aurelio Dein un’intervista al Corriere della Sera. Ecco cosa ha detto.Napoli, Insigne: “Rinnovo? Aspetto il presidente” “Sono soddisfatto del lavoro di Ancelotti. Con Ronaldo la Juventus ha alzato l’asticella dei punti, ma noi siamo in linea con il punteggio delle migliori squadre europee. Il futuro del calcio? C’è una priorità ed è quella di combattere la pirateria ottenendo dai governi europei una legge che obblighi le compagnie di telecomunicazione a bloccare la trasmissione di eventi sportivi non autorizzati. Poi si dovrebbero rivedere, e con una certa rapidità, le leggi che riguardano il calcio professionistico ...

