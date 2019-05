Scherma | Fichera e Navarria sul podio nella spada al Grand Prix Fie

sportfair

(Di lunedì 6 maggio 2019)Fie in corso di svolgimento in quel di Cali, Colombia: Marae Marcosi sono classificati rispettivamente seconda e terzo L’Italia è stata la Nazione protagonista delFie dimaschile e femminile svoltosi a Cali, in Colombia. Il tricolore è stato infatti presente suldi entrambe le gare, grazie a Marache ha conquistato il secondo postoprova difemminile, ed a Marcoche è invece salito sul terzo gradino al termine della competizione dimaschile. Sono ben sei atleti che hanno concluso entrambe le gare tra i primi otto della classifica.femminile, oltre a Mara, hanno brillato anche Federica Isola e Giulia Rizzi, fermatesi ai piedi del, mentre al maschile, sono stati Gabriele Cimini e Federico Vismara a concludere ai quarti la prova che ha poi visto sulMarco ...

usatoscherma : RT @zazoomblog: Scherma Coppa del Mondo Cali 2019: Marco Fichera altro podio colombiano. Tripletta per Minobe - #Scherma #Coppa #Mondo #201… - zazoomblog : Scherma Coppa del Mondo Cali 2019: Marco Fichera altro podio colombiano. Tripletta per Minobe - #Scherma #Coppa… - usatoscherma : RT @zazoomnews: Scherma Coppa del Mondo Cali 2019: Marco Fichera altro podio colombiano. Tripletta per Minobe - #Scherma #Coppa #Mondo #20… -