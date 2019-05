Salvini | “Il mio ‘tappatevi la bocca’? Era riferito a tutti Un conto sono le critiche

Migranti - Bologna smentisce il decreto sicurezza. Salvini : “Il giudice si candidi e si faccia eleggere” : È scontro aperto tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e i tribunali. Dopo la decisione di Firenze che ha obbligato il Comune di Scandicci a registrare come residente un richiedente asilo somalo, anche il giudice civile di Bologna è arrivato a una conclusione analoga nel caso di altri due richiedenti asilo. Sentenze che sconfessano il decre...

Salvini : “Il nostro Milan non c’è più - vergogna!” : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commenta su Twitter la sconfitta del Milan per 2-0 contro il Torino: “Ahimé, il nostro Milan non c’è più. Cuore, idee, entusiasmo e passione sono rimasti solo agli splendidi tifosi rossoneri. Di tutti gli altri (società, dirigenti, allenatori e “giocatori”) non si hanno notizie positive da tempo. VERGOGNA. Fate giocare i ragazzi della Primavera. Sempre e comunque forza ...

Zingaretti : “Il Movimento 5 Stelle complice della Lega di Salvini - sistema torbido” : Nicola Zingaretti torna a parlare, questa volta tiene banco l’inchiesta de l’Espresso sulla Lega, anche i 5 Stelle sotto il tiro di Zingaretti “L’inchiesta del settimanale ‘Espresso’ sulle donazioni alla Lega è pesante e descrive un sistema torbido. Siamo garantisti ed aspettiamo, prima di emettere giudizi, la parola definitiva che può essere espressa, in un … Continue reading Zingaretti: “Il Movimento 5 ...

Salva Roma - Salvini : “Il 4 aprile Lega era favorevole? Cambiato idea - i Comuni mi hanno chiesto : perché a noi no?” : Meno di un mese fa il via libera leghista sul Salva-Roma, con tanto di e-mail interna al Mef, del viceministro all’Economia Massimo Garavaglia, lo scorso 4 aprile. Poi, nel pieno della bagarre politica tra Lega e M5s sul caso Siri, delle polemiche Raggi-Salvini e non solo, sullo stesso Salva-Roma è arrivato il niet del Carroccio. Un provvedimento che ha poi ottenuto soltanto un parziale via libera in Consiglio dei ministri, in attesa ...

Otto e Mezzo - Montanari : “Il Pd Perderà finché copierà la destra. Minniti come Salvini”. Moretti : “Estremista” : Nel corso dell’ultima puntata di Otto e Mezzo (La7) il critico d’arte Tomaso Montanari si è confrontato con Alessandra Moretti (Pd) criticando il manifesto di Calenda e le politiche recenti del Pd, che strizzerebbero troppo l’occhio alle politiche della destra: “Voglio capire in cosa Zingaretti si differenzia da Renzi se non per un po’ di garbo”. Secondo Montanari il Pd è ancora troppo lontano ...

Libia - Salvini : “Sui confini decido io”. Di Maio : “Il mio scopo è proteggere l’Italia” : Botta e risposta tra i due vicepremier sulla crisi libica. Di Maio ha rilasciato un'intervista al Corriere della sera, in cui ha sottolineato che la chiusura dei porti è da considerarsi una misura temporanea. Salvini ha replicato così: "Rispetto il lavoro del collega di Maio che si occupa di lavoro, ma sui temi di controllo dei confini e di criminalità organizzata sono io a decidere".Continua a leggere

Scontro Salvini-Di Maio su adozioni non basta - ci si mette pure Conte. E il premier attacca Fontana : “Il leghista studi” : A Verona ci sono i "fanatici" che affrontano il tema della famiglia "con l'odio verso il prossimo e la discriminazione": parola di Luigi Di Maio. "Se parlare di mamme e papa' vuol dire essere sfigati, io sono orgoglioso di esserlo. Odio? Si' fuori c'e' odio. Di Maio sbaglia piazza": replica di Matteo Salvini. I due vice premier tornano a scontrarsi sul tema della famiglia nel giorno del congresso di Verona, che da settimane divide i due ...

Carta Bianca - Ornella Vanoni : “Il M5S? Sembravano interessanti - ora Di Maio fa tenerezza con quelle occhiaiette. Salvini? “E’ ‘il ce l’ho duro'” : Ornella Vanoni è stata ospite di Carta Bianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rai3. Toto Cutugno, con cui ha condiviso l’esperienza a Ora o mai più, è finito nella famosa black list ucraina: “Non lo fanno entrare in Ucraina? Ma gli ucraini odiano Putin”, esordisce la cantante per poi aggiungere un particolare aneddoto: “Avevo una cameriera ucraina che i primi giorni mi ha detto: ‘Lei sa come si può fare a ...

“Il M5s ha preso i nostri ‘No’ e li ha trasformati in ‘Sì’ per Salvini” - dice Marco Rizzo : Roma. “Ci credo che perdono dovunque. Questi hanno preso tutti i No della sinistra estrema, si sono appropriati dei nostri No, e li hanno trasformati in Sì al servizio del governo di Matteo Salvini. Un capolavoro”. E “questi”, per Marco Rizzo, cinquantanove anni, segretario del Partito comunista –

Milan-Inter - Salvini : “Il tifoso che c’era ieri a San Siro era incazzato come un bufalo” : “Chi sono io per giudicare? . Non perchè abbiamo perso perchè ci sta, ma perchè non abbiamo mai provato a vincere“. Lo ha detto Matteo Salvini, a Rtl 102.5, parlando della sconfitta subita dal Milan nel derby contro l’Inter. “Non c’era voglia, grinta, idea di gioco – ha proseguito il vice premier – e c’erano giocatori sbagliati al posto sbagliato. Capita, sbaglio io da ministro. Ringhio è un ...

F35 - fonti Difesa : “Il dossier è in mano a Conte. Salvini? Rispetti i ruoli”. Di Maio : “Rivisitare il progetto” : “Il dossier è in mano al presidente Conte e si affronterà con la massima responsabilità”. Mentre continuano le polemiche a distanza sulla questione F35, a intervenire è stato il ministero della Difesa. fonti interna infatti, come riportato dall’agenzia Ansa, hanno replicato a distanza al ministro dell’Interno che anche oggi ha detto che “l’Italia non può restare indietro”, precisando che ...