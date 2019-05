Pronostico Ajax Vs Tottenham | Champions League 08-05-19 e Analisi

Tottenham-Ajax : probabili formazioni - Pronostico e quote scommesse : Tottenham-Ajax: probabili formazioni, pronostico e quote scommesse Martedì 30 Aprile 2019 alle ore 21:00 si gioca, al Tottenham Stadium di Londra, il match d’ andata tra Tottenham e Ajax valido per le semifinali di Champions League 2019. Tottenham-Ajax: come arriva la squadra di Pochettino Gli Spurs arrivano alle semifinali dopo aver battuto il Manchester City di Guardiola. Il Tottenham di Pochettino, guidato dal capocannoniere ...