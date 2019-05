huffingtonpost

(Di lunedì 6 maggio 2019)Non si può perdere questo “ufo” del panorama cinematografico italiano. Sono rimasta colpita dalla passione, dall’intensità dei contenuti ma soprattutto dalla modalità innovativa di far emergere dalle banalità che ci circondano profonde riflessioni.Adele Tulli, la giovane regista di “”, per questo suoha già ricevuto il premio come miglior documentario al Festival Lovers di Torino e il premio “Millennial Visionaria 2019” a Palazzo Merulana a Roma, nell’ambito di “Visionarie 2019″ la 3 giorni al femminile dedicata a fare il punto sul ruolo della donna nel video (cinema e televisione) e nella letteratura.e vedere future mamme sgambettare in acqua per mantenersi in forma anche durante la gravidanza. Èe vedere mamme che, con i propri ...

HuffPostItalia : Normal, un docufilm che manda in cortocircuito la cultura del normale -