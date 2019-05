Manduria | anziano pestato a morte da baby gang | gli audio | ' Eravamo in sei con le mazze'

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) Si tinge di particolari ancora più raccapriccianti la vicenda di, la cittadina del tarantino balzata agli onori della cronaca nazionale per il caso relativo al pestaggio del 66enne Antonio Cosimo Stano, il quale è deceduto dopo 18 giorni di agonia presso l'ospedale locale. La vittima infatti è stata brutalmente seviziata in casa sua da una, composta da circa 14 ragazzini, otto dei quali sono finiti in carcere con le accuse di tortura, aggravata dalla crudeltà, violazione di domicilio e sequestro di persona. La Procura del capoluogo ionico continua ad andare avanti con l'inchiesta, e al vaglio degli investigatori ci sono glidelle chat Whatsapp. Da questi emerge tutta l'efferatezza con cui i giovani hanno colpito l': "in sei con le" - dice uno di loro, quasi vantandosi per il bruttissimo gesto appena compiuto, e poi continua con queste ...

Tg3web : L'anziano morto a #Manduria dopo le terribili violenze di una banda di ragazzi aveva presentato una denuncia alla P… - fattoquotidiano : Manduria, le vessazioni condivise in chat: nei video schiaffi, calci, furti e risate. Così i ragazzi bullizzavano l… - jax9386 : RT @_MattiaInsolia: #Napoli: bimba ferita in una sparatoria #Viterbo: ennesima violenza su una donna #Manduria: anziano torturato da baby… -