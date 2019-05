L' esercito di Haftar | distrutta la sede operativa del Governo di Accordo Nazionale libico

Libia - Isis attacca base esercito Haftar : 17.45 Almeno 9 soldati dell'esercito Nazionale Libico (Lna, guidato dal generale Khalifa Haftar) sono rimasti uccisi durante l'attacco condotto da militanti dell'Isis ad una base di addestramento nel deserto sud-occidentale del Paese. Lo riferiscono le autorità libiche. Secondo quanto si apprende, gli estremisti si sono scontrati con i militari nei pressi della base aerea conquistata dall'esercito libico nella città di Sabha. L'Isis ha poi ...

Libia - assalto armato al centro di detenzione dei migranti : “esercito di Haftar ha sparato alle persone - due morti” : Almeno due migranti sono rimasti uccisi e almeno altri 19 feriti in un attacco di uomini armati a un centro di detenzione a Qasr Ben Ghashir, sobborgo a sud di Tripoli dove sono in corso combattimenti fra le forze tripoline e quelle del generale Khalifa Haftar. Lo scrive il Times of Malta, che cita l’Unhcr, secondo cui il centro ospitava 980 migranti. Non è chiaro perché il centro, in particolare, sia stato preso di mira e da chi, ma i ...

Libia : raid aereo contro esercito di Haftar - almeno 21 morti : 16:00 - I combattimenti in corso in Libia ha spinto l’Onu a lanciare un appello "a tutte le parti militari" affinché rispettino una "tregua umanitaria" di due ore - tra le 16 e le 18 - in modo tale da poter evacuare civili e feriti dalle quattro zone più calde a sud di Tripoli. 15:40 - E' di almeno 21 morti il bilancio provvisorio del raid aereo delle forze del governo di accordo nazionale contro le postazioni del generale ...

Haftar in guerra per petrolio ed esercito : Cosa vuole il Generale e chi c'è davvero dietro di lui? Sono le due domande che si rincorrono in queste ore tra Roma e Tripoli. Con il suo attacco alla capitale, Khalifa Haftar vuole arrivare da "vincitore" alla Conferenza sulla Libia che l'inviato delle Nazioni Unite Ghassan Salamè ha organizzato nell'oasi di Ghadames il 14-16 prossimi. E' vero, ma non basta. HuffPost lo aveva anticipato già nei giorni precedenti la ...

L’esercito di Haftar punta su Tripoli - ancora scontri. Conferenza Onu a rischio - caos Libia : Khalifa Haftar marcia su Tripoli, ma non e' chiaro se per conquistarla o far pesare la propria forza in vista della Conferenza nazionale di pace che avra' inizio il prossimo 14 aprile. "e' arrivato il momento di rispondere all'appello dei nostri fratelli a Tripoli, hanno avuto troppa pazienza", ha affermato il capo dell'Esercito nazionale libico (Lna) in un audio che, sulla propria pagina Facebook, definisce gli eventi militari delle ultime ore ...

Libia - l’esercito di Khalifa Haftar ha conquistato Gharian e ora punta verso Tripoli : Questa notte l'esercito guidato dal generale Khalifa Haftar ha conquistato Gharian, a 100 chilometri a Sud di Tripoli, poi ha annunciato di voler arrivare alla capitale. Il premier Serraj ha dichiarato lo stato di emergenza, mentre ieri è arrivato in Libia il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres che si è detto "molto preoccupato".Continua a leggere

Libia - l'esercito di Haftar alle porte di Tripoli : conquistata Garian - Sky TG24 - : l'esercito nazionale libico è entrato nella città che si trova 100 chilometri a sud della capitale. Almeno un morto ad Alasaba. Ieri il Consiglio presidenziale di cui è a capo Fayez Al Sarraj ha ...

Libia - l’esercito di Haftar avanza verso Tripoli : scontri a sud della capitale. Si mobilitano le forze fedeli ad Al Sarraj : L’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar si trova 100 chilometri a sud di Tripoli. Per questo le forze di Zintan e Misurata, che appoggiano il consiglio presidenziale guidato da Fayez Al Sarraj, si sono mobilitate per fronteggiare l’avanzata. La situazione in Libia torna critica, a soli dieci giorni dalla “Conferenza nazionale“, l’incontro sotto l’egida dell’Onu ma solo con partecipanti ...