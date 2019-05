Juventus | lo Scudetto 2006 resta all' Inter | ricorso inammissibile

Juventus - respinto il ricorso per lo Scudetto di Calciopoli : per il Collegio è 'inammissibile' : Niente da fare per la Juventus e lo Scudetto del 2006. Il Collegio di garanzia dello sport ha dichiarato inammissibile il ricorso del club bianconero contro l'assegnazione d'ufficio all'Inter dello Scudetto 2005/2006, proprio quello controverso riassegnato dopo le vicende di ...

Legale Juventus : “Vogliamo una decisione sullo scudetto del 2006” : Luigi Chiappero, avvocato che rappresenta la Juventus durante l’udienza davanti alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, attende risposte sullo scudetto 2006: “Vogliamo una decisione che dica due cose: o una o l’altra. Che ci dica che i comportamenti di quella società non sono eticamente contrari ai principi ispiratori del codice di comportamento della Figc e noi ne prenderemo atto e trarremo le nostre ...

Juventus - Cuadrado : 'L'ottavo scudetto consecutivo resterà per sempre nella storia' : Uno dei protagonisti della Juventus delle passate stagioni è stato indubbiamente Juan Cuadrado, il quale era utilizzato da Massimiliano Allegri come 'jolly' per spezzare le partite, quando queste erano in una fase di stallo. L'annata che sta per concludersi è stata però molto difficile per il colombiano, perché ha dovuto fare i conti con un intervento al ginocchio che l'ha tenuto fuori dai giochi fino a qualche tempo fa, ma ora il giocatore è ...

Non solo lo Scudetto - la Juventus femminile fa sua anche la Coppa Italia : Fiorentina ko 2-1 : Coppa Italia femminile: dopo lo Scudetto la Juventus festeggia ancora, Fiorentina ko 2-1 La Juventus femminile dopo lo Scudetto, si aggiudica anche la Coppa Italia di calcio femminile. Le bianconere si sono imposte in finale per 2-1 sulla Fiorentina, allo stadio Tardini di Parma grazie ai gol di Ekroth all’8′ e di Cernoia al 30′. Nella ripresa al 29′ gol viola con Bonetti. Per la Juventus è la prima Coppa nazionale ...

Juventus - primo allenamento dopo lo scudetto : sorrisi al JTC - torna Chiellini : primo allenamento da Campioni d'Italia, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per preparare la sfida di San Siro contro l'Inter, in programma sabato sera alle 20:30. Tra sorrisi e lavoro, una ...