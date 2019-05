Iva più alta? Non solo mazzata per i consumi | farà aumentare il rischio evasione

Tabacci a Messina con i candidati di Più Europa : De Leo 'siamo l'alternatIva' : A Messina Più Europa è al momento la vera novità politica, con l'obiettivo di rappresentare l'area progressista in una città in cui il Partito Democratico pare ormai aver perso i riferimenti con la ...

L'Atalanta che vince non è più la squadra dei giovani e del vIvaio : L’Atalanta corre veloce, velocissima. Dal 23 febbraio, giorno dell’ultima sconfitta (2-0 in trasferta con il Torino), il ritmo è stato irresistibile. In campionato sei vittorie e tre pareggi che, uniti agli affanni altrui, stanno consegnando un quarto posto che significherebbe storica qualificazione

Più che alla prIvacy - Facebook guarda alla Cina : Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg spiega le novità di Facebook alla conferenza degli sviluppatori F8 (foto: Amy Osborne/Afp/Getty Images) Più che alla privacy degli utenti, sventolata come il nuovo vessillo di Menlo Park alla conferenza degli sviluppatori F8, Facebook sembra guardare alla Cina. E in particolare a Wechat (Weixin, ??, in mandarino), l’applicazione di messaggistica che, per semplificare, viene descritta in Occidente ...

Siri - se mercoledì si arrIvasse alla conta chi avrebbe più voti tra Lega e 5 Stelle? : Le due forze di governo pronte alla «conta». Anche se c’è chi rispolvera il comitato di conciliazione previsto dal contratto. E dal Quirinale fanno trapelare che la revoca è competenza del capo del governo

Triscina. Legambiente : ´Finalmente sono arrIvate le ruspe per demolire le case abusive costruite sulla duna di una delle spiagge più belle ... : Legambiente ha ringraziato, in un colloquio oggi, i tre membri della Commissione prefettizia di Castelvetrano per avere avviato la demolizione di 85 edifici, costruiti dopo il 1976, ossia dopo l´...

Alitalia - la proroga al 15 giugno rende più facile la trattatIva con Atlantia : La società autostradale dei Benetton, considerata il “nemico” da diversi ministri del M5S dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova, è l'unico soggetto rimasto in pista per tentare di completare un'operazione che sei mesi fa sembrava quasi impossibile: la costituzione di una cordata a guida italiana per rilevare le attività di Alitalia dalla gestione commissariale...

Google procede ad una riorganizzazione interna per divenire più competitIva : Nei giorni scorsi Alphabet ha annunciato risultati deludenti per i ricavi relativi al primo trimestre del 2019 e Google sta già correndo ai ripari. Ecco come L'articolo Google procede ad una riorganizzazione interna per divenire più competitiva proviene da TuttoAndroid.

La Juventus ha deluso Vidal : “pensavo arrIvasse più avanti in Champions” : Arturo Vidal si è detto decisamente deluso da quanto fatto dalla Juventus in questa spedizione europea in Champions League Arturo Vidal ha un piede in finale di Champions League. Il suo Barcellona trascinato da un immenso Messi, ha vinto 3-0 in casa contro il Liverpool, ipotecando il passaggio del turno. Il centrocampista cileno ha parlato nel post gara anche della sua ex squadra, la Juventus, uscita ai quarti di finale contro ...

Flat tax - Salvini in pressing : "Fare più in fretta se economia positIva" : 'Ora non è il momento', 'Bisogna fare più in fretta'. Nel governo si riapre lo scontro sulla Flat tax : se il premier sembra voler prendere ancora tempo prima di affrontare il tema della 'tassa piatta'...

Toyota Corolla è ibrida e più sportIva : Cesare Gasparri Zezza Due varianti e altrettante motorizzazioni. L'assistenza alla guida è al top Cesare Gasparri Zezza Palma di Maiorca Toyota Corolla è l'auto più venduta della storia. Dodici generazioni dal 1966 a oggi. Quasi 46 milioni di unità vendute, una ogni 40 secondi. E ora tocca a un'altra nuova Corolla, già disponibile nelle varianti Hatchback e Touring Sports, con due motorizzazioni Full Hybrid Electric, 1.8 da 122 cv e 2.0 da ...

Facebook cambia look (e non sarà più blu). Zuckerberg : «La prIvacy è il futuro» : Le novità del social network dalla conferenza degli sviluppatori di San Jose: più privacy e un nuovo design

Il più grande FestIval sull'innovazione digitale e sociale sta tornando : ecco la 7ª edizione del Web Marketing FestIval : "Portare all'attenzione di tutti temi di importanza vitale come la cultura dell'imprenditorialità, dell'innovazione e del loro impatto sociale, sull'economia e sulla quotidianità è sempre stata una ...

Ecco il «nuovo» Facebook : più prIvacy - meno blu. Zuckerberg : «Il futuro è prIvato» : Su tutte, la prima a balzare letteralmente all'occhio è il nuovo aspetto di Facebook , che perde l'iconica barra blu con cui si è presentato al mondo nel 2004. L'idea, con il nuovo design disponibile ...

