Giuseppe Pignatone | I politici usano le indagini per delegittimare gli

(Di lunedì 6 maggio 2019) Ancora due giorni e poilascerà il suo incarico da procuratore di Roma. Dopo 7 anni e 2 mesi nella Capitale, dopo 45 anni di carriera nella magistratura, fa un primo bilancio in un’intervista al Corriere della Sera in cui punta il dito sui rapporti fra politica e giustizia, un contrasto che dura da decenni.“C’è la posizione costituzionale della magistratura, indipendente dagli altri poteri e dalle loro esigenze; e c’è la tendenza, diffusa in tutto l’Occidente, ad ampliare il ruolo dei giudici, affidando loro la soluzione di problemi di natura istituzionale, economica o addirittura etica che la politica non sa o non vuole risolvere. Il nostro poi è da sempre un Paese profondamente diviso, in cui si continua a negare legittimazione all’avversario politico e non si rinunzia a usare contro di lui il ...

