Dovrà pagare la cifra record di 8 | 8 milioni di dollari per aver sedotto la moglie di un

baritalianews

(Di lunedì 6 maggio 2019)Ognuno ha i suoi punti di vista sulle relazioni extraconiugali. E se si può essere d’accordo sul fatto che non vanno incoraggiate, in qualche caso la legge le sanziona in modo sproporzionato (tanto più se si considera che secondo alcune statistiche 1 persona su 2 avrebbe tradito il proprio partner).Ne è un esempio, Francisco Huizar III, residente in Texas, che ha avuto una relazione di 16 mesi con Danielle Swords,di Keith King, organizzatrice di spettacoli su BMX. Quando la relazione è stata scoperta, è finita per costare a Francisco l’enormedi 8,8diL’incontro iniziale di Francisco e Danielle si è verificato nel 2015 in occasione di un bike show in Texas, dove Francisco aveva lavorato. All’epoca, Danielle era sposata con Keith già da più di cinque anni. Ma questo non ha impedito che tra loro scoccasse qualcosa. Francisco andava spesso a ...

Paolo885 : “Non ci stiamo occupando del nostro debito ma il debito pubblico qualcuno lo dovrà pagare dobbiamo esser orgogliosi… - VenomMoon13 : Un marocchino di 31 anni è stato arrestato con l'accusa di resistenza e danneggiamento aggravato; inoltre, gli è st… - TuriniPopy06 : @RobertoMerlino1 @andreasso1951 Ribadisco che chi sbaglia, deve pagare. Se gli verrà accertato un qualsiasi reato,… -