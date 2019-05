Autista di bus con trenta turisti a bordo fermato con tasso di alcol al limite

Gli islamisti sui bus di Parigi : Autista caccia donna con la gonna corta : La gonna è troppo corta e l'autista dell'autobus vieta a una ragazza di salire. L'inquietante episodio non si è drammaticamente consumato in un oscuro Paese dove è in vigore la sharia , ma a Parigi ...

Sventa allarme bomba sul bus - Autista palermitano premiato a Verona : Roberto Chifari Un uomo dello Sri Lanka sale sul bus affermando di avere una bomba. L’autista, un giovane palermitano che lavora per l’azienda veronese dei trasporti, ferma il bus e salva i passeggeri prima dell’arrivo dei carabinieri. Il sindaco Sboarina lo premia: "A nome di tutta la città vogliamo ringraziarti" Salvatore Oliveri da cinque anni ha lasciato Palermo per motivi lavorativi. Si è trasferito a Verona, dove fa l’autista ...

Principio d’incendio su bus del 2011 : fiamme domate da Autista con estintore : Roma – Principio d’incendio questa mattina a Roma su un mezzo della linea 985 della Roma Tpl, su via di Boccea. A darne notizia il portale www.odisseaquotidiana.com, secondo cui le fiamme sono uscite, alle 8.27 di questa mattina, sulla vettura 9517 della rimessa di Maglianella, un Bmb Avancity+ del 2011 in servizio sulla linea che collega le stazioni ferroviarie di Balduina e Aurelia. Per spegnere il Principio di incendio e’ ...

Migrante senza biglietto aggredisce sbatte a terra l'Autista del bus : Insultato, spinto e sbattuto a terra, questa è la fine che ha fatto un autista della Riviera Trasporti, di Imperia, aggredito questa mattina da un Migrante salito sull’autobus senza biglietto. La vicenda, avvenuta sula linea per Caramagna, è ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia, ma purtroppo non si tratta della prima volta che avviene un fatto del genere.-- Secondo l’azienda, che gestisce il servizio di trasporto pubblico, ...

Autista di scuolabus violenta una bambina di 14 anni : non farà neanche un giorno di carcere : Shane Piche, ex Autista di scuolabus dello stato di New York, è stato dichiarato colpevole di violenza sessuale su una ragazzina di 14 anni e nonostante la gravità del reato commesso il giudice della contea di Jefferson James P. McClusky ha deciso di condannarlo a dieci anni di libertà vigilata.

Messico : autobus si rovescia in strada - 11 morti e 26 feriti. Autista fugge - è ricercato : Un autobus per il trasporto passeggeri si è rovesciato all'alba nello Stato messicano centrosettentrionale di Zacatecas, tra le località di Canitas de Felipe Pescador e Rio Grande. Il bilancio delle vittime è drammatico. L'Autista sarebbe fuggito.

Rieti - non ci sono i soldi per assumere un Autista di scuolabus : sindaco - assessori e consiglieri rinunciano allo stipendio : Servono i soldi per assumere l’autista dello scuolabus, così sindaco e giunta rinunciano all’indennità per trovare una soluzione al problema. Accade a Borbona, 700 abitanti, in provincia di Rieti. Siamo nel cratere del terremoto a due passi da Amatrice, in una realtà dove mantenere i servizi è una priorità per le amministrazioni comunali. Lo sa bene la prima cittadina Maria Antonietta Di Gaspare che in Comune ha passato una vita, prima come ...

"Autista bus al bar in orario di lavoro" : Stanco del turno di lavoro , ferma l'autobus in strada e va al bar. Il clamoroso episodio, che comunque è ancora da verificare, sarebbe avvenuto nella giornata di giovedì sulla via Faentina e vedrebbe ...

Varese : Autista scuolabus ubriaco al volante a Cittiglio - denunciato : Milano, 18 apr. (AdnKronos) - denunciato dalla polizia stradale di Varese per guida in stato d'ebbrezza un autista di scuolabus del Comune di Cittiglio, in provincia di Varese. L'uomo, R.A., 58 anni, è stato fermato durante un controllo mentre era a bordo di un furgoncino adibito a scuolabus insieme

Rapina Autista bus con pistola ad aria compressa : 19enne arrestato : Roma- Rapina a mano armata ieri mattina, intorno alle 5, ai danni di un autista di un bus della linea 503, in servizio lungo il Grande raccordo anulare di Roma. Durante il suo tragitto, il mezzo si e’ fermato per fare salire un ragazzo che poi, a un tratto, ha estratto una pistola e si e’ fatto consegnare dal conducente il portafogli. L’uomo alla guida del mezzo, un 40enne romano, ha fatto scattare immediatamente ...

INCIDENTE A1 - COINVOLTO AUTOBUS CON BAMBINI IN GITA/ 6 feriti : indagato Autista tir : INCIDENTE sull'autostrada A1 vicino Roma: COINVOLTO AUTOBUS con BAMBINI in GITA, 6 feriti. Le ultime notizie: scontro con un camion all'altezza di Zagarolo

Turisti lasciano borse sul bus privato : l'Autista usa carte credito per fare shopping : Faceva shopping tra una pausa di lavoro e un panino con le carte rubate sul bus che guidava. Appena i Turisti felici e distratti scendevano dal pullman ll'autista correva tra i sedili nella speranza ...

Savona - fermato bus delle elementari : Autista in stato di ebbrezza - : L'uomo al volante del mezzo noleggiato dalla scuola è risultato positivo all'etilometro e gli è stata ritirata la patente. Il controllo preventivo ha impedito che i piccoli salissero sul pullman

Savona - fermato bus delle elementari : Autista in stato di ebbrezza : Savona, fermato bus delle elementari: autista in stato di ebbrezza L'uomo al volante del mezzo noleggiato dalla scuola è risultato positivo all'etilometro e gli è stata ritirata la patente. Il controllo preventivo ha impedito che i piccoli salissero sul pullman Parole chiave: ...