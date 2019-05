Andrea Settembre | fidanzata | biografia e chi è a The Voice 2019

termometropolitico

(Di lunedì 6 maggio 2019)e chi è a Theè un nuovo giovane cantante scoperto da The. Dalle origini napoletane, che porta fieramente, è animato dal desiderio di sfondare in ambito musicale. Si è guadagnato l’entrata nel team di Gigi, nonostante fosse ambito anche dagli altri giudici.In realtà, ha dichiarato in puntata di covare una forte ammirazione per Elettra Lamborghini, che però, durante la blind audition, non si è voltata. Tuttavia, si è simpaticamente prestata a quel selfie che alla finele ha chiesto, coronando così una giornata sicuramente memorabile.L’esibizione del giovane partenopeo Da dietro le quinte, i genitori hanno assistito alla prova del figlio, con gli occhi pieni di speranza e trepidazione. Il ragazzo non ha deluso nessuno: grazie ad un’ottima performance è riuscito a conquistare ...

