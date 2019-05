Prima Categoria F LIVE | Murazzo-Saviglianese termina 3-1 RIVIVI LA WEB-CRONACA

Prima Categoria Lucana - girone A - 26esima giornata : il Rapone travolge il Barile : Continua la lotta a distanza, nel girone A della Prima Categoria Lucana , tra Atletico Rapone e Moving on the Green. I biancoazzurri vulturini hanno avuto vita facile contro un demotivato Barile . 4-0 il risultato finale che certifica come la squadra, allenata da Mister Grieco, fosse nettamente superiore ai suoi avversari, ai quali ha concesso solamente un'occasione, un calcio di rigore che Muro ha però egregiamente neutralizzato. Nel frattempo, a ...

Prima Categoria lucana : il Moving on the Green continua a vincere - ma il Rapone non molla : Nel campionato di calcio di Prima categoria della Basilicata, girone A, la vittoria per 2-1 conquistata domenica contro il Lagopesole ha permesso all'Atletico Rapone, allenato da Mister Grieco, di mantenere inalterato il divario di tre punti che la separa dal Moving on the Green di Banzi, la quale sembra non avere alcuna intenzione di rallentare la sua corsa verso il passaggio diretto in Promozione. La compagine bantina infatti, vincitrice già ...