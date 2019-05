NBA – Toronto Rapotrs in ansia | Pascal Siakam potrebbe saltare Gara-4 contro i Sixers

Playoff NBA - Philadelphia-Toronto gara-4 su Sky Sport alle 21.30 : Siakam in dubbio : Sette giorni e due sconfitte dopo, i canadesi si ritrovano già con le spalle al muro in vista di gara-4, prevista per questa sera alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA con commento di Flavio ...

Playoff NBA : Philadelphia batte Toronto 116-95 e si porta sul 2-1 : Philadelphia - Joel Embiid , soprannominato The Process, è il vero protagonista della notte NBA, dove in gara tre Philadephia Sixers batte Toronto Raptors per 116-95 e si porta sul 2-1 nei Playoff. Il ...

NBA - playoff : Embiid boom - i Sixers schiantano Toronto : serie sul 2-1 : Joel Hans Embiid, 25 anni. Afp Philadelphia, 3,-Toronto, 2, 116-95, 2-1 nella serie, Dopo un inizio di serie sottotono arriva l'esplosione, peraltro attesa soprattutto dai fan di Philadelphia, di Joel ...

NBA - Phila vola sul 2-1 con Toronto - : Proseguono i play-off NBA. In un Wells Fargo Center caldissimo, Philadelphia si è imposta in gara 3, 116-95 il finale, nella sfida, valida per le semifinali ad Est, con Toronto. Ora i 76ers sono in ...

Playoff NBA - sorpasso Sixers : Toronto sconfitta da un super Embiid : Embiid autore di una grande prova in gara-3 della serie tra i suoi Sixers e Toronto, adesso Phila è avanti 2-1 Embiid show nella notte di Playoff NBA nella quale Philadelphia ha effettuato il sorpasso su Toronto. Dopo il primo atto della serie dominato dai Raptors infatti, la serie si trova adesso sul 2-1 per i Sixers, trascinati stanotte dal loro centrone di origini africane. 116-95 il punteggio sul parquet dei 76ers, con 33 punti di ...

Playoff NBA : Joel Embiid dice 33 - Philadelphia vince e si porta sul 2-1 contro Toronto : Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 116-95 Dopo due gare in ombra, non brillanti su entrambi i lati del campo, Joel Embiid ha finalmente fatto irruzione nella serie contro Toronto. A modo suo, ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Philadelphia domina gara-3 contro Toronto. Embiid e Butler firmano il 2-1 : Philadelphia ritrova il vero Joel Embiid e domina gara-3. I 76ers si portano sul 2-1 nella serie contro i Toronto, superando i Raptors per 116-95. L’aria di casa fa benissimo al centro camerunense, che si riscatta dopo due prestazioni opache nelle prime due gare, chiudendo con una perentoria doppia doppia da 33 punti e 10 rimbalzi. Anche Jimmy Butler offre un contributo importante alla causa dei padroni di casa, avvicinando la sua prima ...

Playoff NBA : Toronto sbatte su Phila - Jokic trascina Denver : Philadelphia riporta in parità la serie, Denver la apre con un successo. Sono i verdetti della notte di Playoff Nba. All'Air Canada Centre i Philadelphia 76ers superano 94-89 i Toronto Raptors ...

Basket - semifinali playoff NBA : colpo Philadelphia a Toronto - parte bene Denver : NEW YORK - Il pareggio di Philadelphia nella serie della Eastern Conference con Toronto e la buona partenza di Denver a Ovest nel duello con Portland. Ecco i verdetti delle gare di semifinali play-off ...

VIDEO Toronto-Philadelphia 89-94 - highlights e sintesi gara-2 semifinali NBA : colpo esterno dei 76ers - serie in parità : Philadelphia ha sconfitto i Toronto Raptors per 94-89 nella gara-2 delle semifinali NBA, pesantissimo colpaccio in trasferta dei 76ers che sono passati sul campo della compagine canadese grazie alla grande prova di Jimmy Butler. La serie ora è in perfetta parità (1-1). Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Toronto-Philadelphia, gara-2 della semifinale di Eastern Conference nella NBA. VIDEO highlights Toronto-Philadelphia, ...

NBA Playoff - Philadelphia batte Toronto. Jokic domina Portland : ROMA - In NBA è tempo di semifinali di Conference. Dopo aver vinto Gara 1, i Toronto Raptors cadono in casa contro i Philadelphia 76ers , trascinati dai 30 punti di Jimmy Butler. Si apre con un ...

NBA - playoff : Butler pareggia la serie con Toronto - Denver piega Portland in gara-1 : Salta un altro fattore campo a Est. I Philadelphia 76er s, guidati da un super Jimmy Butler , autore di una prova da 30 punti, sbancano l'Air Canada Centre di Toronto e pareggiano i conti nella serie ...

NBA - Phila vince gara 2 con Toronto - : Due le gare di play-off NBA disputate nella notte. Dopo aver perso gara 1, Philadelphia si impone sul campo di Toronto, 94-89,, riportando la serie in perfetta parità, 1-1,. Decisivo Butler, autore di ...

Playoff NBA - Toronto-Philadelphia gara-2 89-94 : Butler da 30 - i Sixers pareggiano la serie : Quando i Philadelphia 76ers hanno ceduto due pezzi importanti del loro quintetto come Robert Covington e Dario Saric per acquisire Jimmy Butler, lo hanno fatto nella convinzione che il numero 23 ...