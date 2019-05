Ecco come è stata ferita la piccola Noemi : il video della sparatoria di Napoli : Il filmato della sparatoria di venerdì scorso in piazza Nazionale nella quale è rimasta ferita una bambina

Sparatoria Napoli : ecco il killer che ha ferito anche la piccola Noemi VIDEO : Nelle immagini si vede un uomo grosso, vestito di nero e con il casco da motocilcista che spara e rincorre il pregiudicato Salvatore Nurcaro

Agguato a Napoli - ecco come hanno colpito la piccola Noemi : il killer ripreso dalle telecamere VIDEO CHOC : Napoli sotto CHOC dopo l'Agguato nel quale è stata coinvolta una bambina di appena 3 anni. Mentre tutta la città si stringe intorno al dolore della famiglia di Noemi, intanto le...

Napoli-Cagliari - ecco dove vedere la partita in streaming e in tv : Napoli – Cagliari streaming e tv, ecco dove vederla su Sky e DAZN Napoli Cagliari streaming| Napoli-Cagliari si disputerà domenica 5 maggio alle ore 20.30. Match valido per la 35a giornata di Serie A. Gli azzurri vogliono blindare il secondo posto, il Cagliari invece è salvo e verrà al San Paolo per giocarsela a viso aperto. Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno HD (canale 201), Sky Sport Serie A HD (canale 202) e Sky ...

CdS – Il Napoli sarà molto attivo sul mercato. Ecco i profili seguiti : Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli sarà molto attivo nel prossimo mercato. Si cercheranno rinforzi in quasi tutte le zone del campo rispettando, come sempre, la filosofia del del club. De Laurentiis e Giuntoli, dunque, ricercheranno profili giovani ma di qualità. Sulle fasce i nomi più gettonati restano Trippier del Tottenham e Toljan di proprietà del Borussia Dortmund. Per il centrocampo, invece, i nomi ...

Weekend a Napoli - ecco tutti gli eventi dal Bun alle lezioni di napoletano : Il primo fine settimana di maggio potrebbe non garantire il sole, ma tante iniziative per il divertimento certamente si. eccone alcune. Si comincia questa sera in villa Pignatelli ?...

"Sole - mare - cultura e pizza. Ecco perché non racconto l'altra Napoli" : Ma - affermano gli sdegnati i censori - Napoli è il sole, il mare, la cultura, la pizza più buona del mondo, le canzoni, Enrico Caruso e Villa Pignatelli. Caravaggio e San Domenico Maggiore. perché ...

Il Mattino – Napoli - prove generali di futuro : ecco la nuova posizione di Younes : Il Mattino – Napoli, prove generali di futuro: Amin Younes è arrivato a Napoli via Ajax a gennaio dell’anno scorso. L’esterno offensivo tedesco, però, in quel frangente si rese protagonista di una singolare fuga improvvisa. Ma questa è un’altra storia perché Younes poi ha deciso di mettersi a disposizione di Carlo Ancelotti. Dopo un inizio di stagione travagliato, durante il quale ha subito un brutto infortunio, ...

«Napoli bella - sporca e insicura» - ecco il dossier scritto dai turisti : I turisti che arrivano a Napoli restano estasiati di fronte alle bellezze della città. Le cercano, le vivono, se ne innamorano: questa premessa è necessaria per comprendere il seguito...

Napoli - quanti cori 'ngrati in curva : ecco perché non sono veri tifosi : A Frosinone è accaduto qualcosa di inaccettabile sul piano etico e sportivo. Il capitano Callejon ha lanciato la maglia verso i tifosi e alcuni di essi gliel'hanno restituita urlando...