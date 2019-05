MotoGp | Marquez detta il ritmo nel warm up di Jerez | bene anche Morbidelli TEMPI

MotoGp - goffa caduta per Marquez nel warm up di Jerez [VIDEO] : Marc Marquez ha iniziato la sua domenica in quel di Jerez con una caduta molto strana in uscita dai box Marc Marquez è stato protagonista di una caduta abbastanza anomala ad inizio warm up in quel di Jerez. Il pilota della Honda ha avuto qualche problema con l’inserimento delle marce, proprio durante l’uscita dai box. Marc si è sporto per dare un’occhiata a ciò che stesse accadendo alla sua moto, rallentando pian piano ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso sfida Marc Marquez per il successo - Valentino Rossi costretto ad una complicata rimonta : Tutto pronto a Jerez de la Frontera (Spagna). Nel quarto round del Mondiale 2019 di MotoGP la tensione è alta perché il primo appuntamento nel Vecchio Continente potrebbe essere importante in chiave titolo iridato e dare indicazioni importanti anche in ottica futura. Sul tortuoso tracciato dell’Andalusia gli osservati speciali saranno sempre loro: Andrea Dovizioso (leader del campionato) e Marquez (quarto a -9). Quarto e terzo nelle ...

MotoGp – Marquez soddisfatto a Jerez - lo spagnolo svela : “la caduta di Lorenzo? Ecco cosa gli ho detto” : Marc Marquez, il record rubato da Quartararo e le cadute di Jorge Lorenzo: le parole del campione del mondo in carica al termine delle qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera Una sorprendente doppietta Yamaha in qualifica a Jerez de la Frontera: a piazzarsi nelle prime due posizioni della griglia di partenza, non sono però le M1 ufficiali, bensì quelle del team satellite Petronas, con Quartararo poleman del Gp di Spagna, seguito da ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Spagna 2019 : “Sarà decisiva la scelta delle gomme ma per la vittoria non c’è solo Marquez” : Andrea Dovizioso ha ottenuto un buon quarto posto nelle qualifiche del GP di Spagna 2019. Il forlivese, tornato in testa alla classifica mondiale dopo il regalo di Marc Marquez nel GP degli USA, è sembrato abbastanza a suo agio nel weekend assieme alla sua Ducati, in un circuito che ha sempre sofferto in carriera e dove non è mai riuscito a fare meglio di quinto. Dopo un primo tentativo più lento, Andrea ha cambiato passo, presentatosi ...

VIDEO MotoGp - GP Spagna 2019 : Fabio Quartararo poleman più giovane della storia! Crolla il record di Marquez : 48 giorni: per questa differenza di poco più di un mese e mezzo, Fabio Quartararo toglie un record a Marc Marquez. Il poleman del GP di Spagna di Jerez de la Frontera, è anche il più giovane della storia della classe regina, da quando essa è la MotoGP. Il transalpino infatti ha conquistato la partenza al palo all’età di 20 anni e 14 giorni, mentre il precedente primato apparteneva all’iberico ed era di 20 anni e 62 giorni. IL NUOVO ...

MotoGp – Dovizioso soddisfatto a Jerez - Andrea ci crede : “siamo pronti per giocarcela - ma resta l’incognita Marquez” : GP di Spagna: seconda fila per Andrea Dovizioso, quarto nelle qualifiche a Jerez, le parole del forlivese della Ducati Il team Mission Winnow Ducati è sceso oggi in pista a Jerez (Spagna), teatro del quarto round del Campionato Mondiale MotoGp 2019, per la seconda giornata di prove. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno guadagnato l’accesso diretto alla seconda e decisiva sessione di qualifiche al termine della FP3 al mattino e ...

MotoGp – Marquez come Valentino Rossi : Marc ‘strozza’ Quartararo dopo la pole di Jerez [FOTO] : Marc Marquez imita Valentino Rossi: il gesto con Fabio Quartararo al parco chiuso nel post qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera prende ispirazione dal Dottore Fabio Quartararo è diventato il più giovane poleman dell’era moderna, rubando questo fantastico record a Marc Marquez. Il pilota francese della Petronas ha conquistato il primo posto nelle qualifiche del Gp di Jerez, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra ...

MotoGp - Gp Spagna : pole a Quartararo davanti a Morbidelli e Marquez : Il francese Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel Gran Premio di Spagna, valido per il Mondiale della MotoGp, a Jerez. Con il tempo di 1:36.880 il pilota esordiente del Team Yamaha Petronas ...

Griglia di partenza MotoGp - Risultati Qualifiche GP Spagna 2019 : Quartararo è in pole position davanti a Morbidelli e Marquez. 4° Dovizioso - Rossi 13° : Il debuttante francese Fabio Quartararo firma un’autentica impresa e conquista la pole position nel Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Grandissimo risultato del Team Petronas Yamaha SRT che piazza anche Franco Morbidelli in seconda piazza, mentre Marc Marquez chiude la prima fila con il terzo tempo. Buona prestazione di Dovizioso, quarto, mentre Petrucci delude ed è solo settimo. Eliminazione nel Q1 per Valentino ...

MotoGp – Quaratararo gasato - Morbidelli sorridente e Marquez… ‘derubato’ : le prime parole dei protagonisti delle qualifiche di Jerez : Quaratararo in pole position, lo seguono Morbidelli e Marquez: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera Una doppietta inaspettata oggi a Jerez de la Frontera: sono le Yamaha di Quaratararo e Morbidelli a piazzarsi davanti a tutti nelle qualifiche del Gp di Spagna, valido per il quarto round della stagione 2019. Il primo appuntamento europeo regala al team Petronas una gioia pazzesca, col giovane francese ...

MotoGp – Terminate le FP4 a Jerez : Marquez mette tutti in fila - Valentino Rossi non si rialza [FOTO] : Il pilota della Honda chiude davanti a tutti la quarta sessione di prove libere, precedendo la Yamaha di Viñales e la Honda LCR di Crutchlow Marc Marquez chiude davanti a tutti la quarta sessione di prove libere del Gp di Jerez, fermando il cronometro sull’1:37.651. Un’ottima prestazione quella dello spagnolo, che precede la Yamaha di Viñales di soli dieci millesimi. Terza posizione per Cal Crutchlow, seguito da un grande Fabio ...

LIVE MotoGp - GP Spagna 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - Dovizioso e Valentino Rossi sfidano Marquez per la pole : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. A Jerez si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si assegna la pole position, momento cruciale dell’intero weekend in terra iberica: le prove libere hanno già mostrato quali sono i valori in campo e si preannuncia grande battaglia, tanti piloti hanno le carte in regola per inseguire il risultato di prestigioso ...

MotoGp - Jerez : Petrucci davanti a Marquez - Rossi undicesimo : Jerez - Danilo Petrucci comanda anche la terza sessione di libere della MotoGp a Jerez. Il pilota della Ducati ha fermato il cronometro a 1'36"957, di 61 millesimi più veloce di Marc Marquez, con ...

MotoGp - Risultato e classifica FP3 GP Spagna 2019 : Valentino Rossi costretto alla Q1! Danilo Petrucci precede Marquez - 4° Dovizioso : Danilo Petrucci concede il bis e centra il miglior tempo anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP, dopo aver chiuso al comando anche il secondo turno di ieri. Il pilota della Ducati ha confermato l’ottimo adattamento, suo e della GP19, al tracciato andaluso andando ad emergere nei confronti della temibile pattuglia delle Honda. Fuori dalla top ten, invece, le due Yamaha ufficiali che, al netto di ...