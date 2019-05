Mattino | Izzo come Cannavaro Da Scampia alla sfida a testa alta con Ronaldo

ilnapolista

(Di domenica 5 maggio 2019) Armando, 27 anni e un viaggio che lo ha portato dai campi polverosi dial Genoa e al Torino, fino a Coverciano dove quest’anno ha vestito per la prima volta la maglia azzurra dopo le convocazioni arrivate già nel 2016 con Antonio Conte.Lo racconta Bruno Majorano sulHa iniziato a 6 anni nella scuola calcio ‘Arci’ di Antonio Piccolo. Le sue qualità erano già evidenti e infatti a 10 anni è stato chiamato dal Napoli. Il fallimento della società lo costrinse a tornarescuola calcio di partenza. Poi l’arrivo di De Laurentiis.“Crescere in fretta: questa la necessità principale di Armando. Diventare subito adulto in un quartiere dove crescere non è poi la cosa più facile del mondo, tanto più se non puoi contare sull’appoggio di un padre scomparso troppo presto. Eppure Armando ce l’ha fatta”.Dopo la gavetta nel settore giovanile del Napoli e un ...

