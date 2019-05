L' aereo è una palla di fuoco Un morto e decine di feriti

aereo si incendia atterrando a Mosca : dieci feriti e una vittima : Una fonte della Tass riferisce che una persona è morta nell’atterraggio di emergenza dell’Aereo Sukhoi Superjet dell’Aeroflot, andato in fiamme all’aeroporto moscovita di Sheremetyevo. L’Aereo era decollato da Sheremetyevo diretto a Murmansk ed è stato costretto a un atterraggio di emergenza poco dopo. Funzionari citati dall’agenzia Interfax afferm...

Mar Ligure - aereo scarica carburante sull'area protetta. La biologa : "Inquina l'atmosfera - danno per salute e fauna" : D'altra parte, uno dei principi basilari della scienza dice che nulla si crea o si distrugge, ma tutto si trasforma. È questo, secondo Airoldi, il motivo per cui l'Airbus di Alitalia " in volo da ...

Mar Ligure - aereo scarica carburante sull’area protetta. La biologa : “Inquina l’atmosfera - danno per salute e fauna” : “Solo perché il carburante non arriva subito al suolo non vuol dire che non danneggi l’ambiente”. Sabina Airoldi, biologa marina, è coordinatrice scientifica del Cetacean Sanctuary Research, un progetto di ricerca che studia i delfini e le balenottere del santuario dei cetacei, celebre area protetta nel mar Ligure. A Ilfattoquotidiano.it spiega perché le ottanta tonnellate di cherosene scaricate lunedì pomeriggio da un Airbus A330 in manovra ...

Cile - aereo da turismo precipita su una casa e prende fuoco : 6 morti - nessun sopravvissuto : Un aereo da turismo è precipitato poco dopo il decollo a Puerto Montt, in Cile, andandosi a schiantare contro un'abitazione, che al momento dell'impatto era vuota. Poco dopo il velivolo è esploso, essendo a pieno carico di combustibile. morti tutti i 6 passeggeri a bordo. Ancora giallo sulle cause.Continua a leggere

Basket - atterraggio d'emergenza dell'aereo dello Zalgiris Kaunas a Madrid : Paura e panico per lo Zalgiris Kaunas , il cui aereo è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza sabato scorso durante il viaggio che stava riportando a casa la formazione lituana da ...

Attimi di terrore in Russia - “Sembrava un missile - un aereo in fiamme - un UFO” : 3ª esplosione di una meteora negli ultimi 4 mesi [FOTO e VIDEO] : Luminoso e rumoroso con una lunga coda verde e gialla, un oggetto ha solcato i cieli della Russia, facendo temere ai residenti un attacco aereo o un’invasione aliena. Siamo nella regione di Krasnoyarsk e quanto successo ha letteralmente terrorizzato i presenti: i pedoni sono corsi a cercare riparo mentre le persone al volante si sono fermate con le auto sulle strade. “Sono andata in panico poiché aveva il suono e l’aspetto di un aereo in ...

Trasporto aereo siciliano - una realtà in via di consolidamento e sviluppo : Il consolidamento e lo sviluppo del Trasporto aereo siciliano, caldeggiato dalla Regione Sicilia e dal suo Presidente Nello Musumeci, attraverso strategie di razionalizzazione e integrazione, sono ...

Natalia Fileva - muore in un incidente aereo una delle donne più ricche della Russia : il suo volo scomparso dai radar : Il suo aereo si è schiantato al suolo mentre si preparava ad atterrare all’aeroporto di Egelsbach, vicino a Francoforte, in Germania: così è morta Natalia Fileva, una delle donne più ricche della Russia, comproprietaria della seconda compagnia aerea del Paese. Aveva 55 anni. Nell’indicente sono morti anche il pilota e un altro passeggero. L’aereo su cui viaggiava era della S7, la sua compagnia aerea: decollato da Cannes, in ...

Botswana - si schianta con l'aereo su una clubhouse per uccidere la moglie : deceduto 38enne : E' un gesto davvero folle quello compiuto da un pilota 38enne nel sud del Botswana, un paese dell'Africa meridionale. Il drammatico episodio è avvenuto sabato scorso. L'uomo, a seguito di una furiosa lite con la moglie, per motivi che sono ancora tutti da chiarire, ha preso un aereo da turismo parcheggiato su una pista del locale aeroporto e si è diretto subito dopo, volando a bassa quota, proprio sulla clubhouse dove poco prima si trovava ...

Una madre dimentica suo figlio in aeroporto. aereo saudita costretto a tornare indietro dopo il decollo : Un Aereo diretto in Malesia è dovuto rientrare in Arabia saudita da dove era decollato dopo che una passeggera si è resa conto che aveva lasciato il suo bambino al terminal. Il pilota, in viaggio verso Kuala Lumpur, ha esaudito l'insolita richiesta di tornare all'aeroporto di Gedda poco dopo il decollo quando la passeggera ha raccontato all'equipaggio di cabina di aver dimenticato il suo bambino. Lo riporta The Guardian.Un video ...

