Inzaghi | ' Abbiamo due strade per arrivare in Europa'

"In Europa penso che ci arriveremo, abbiamo due strade per farlo: o attraverso la Coppa Italia o col settimo posto. Siamo a due punti da Milan e Torino, con 9 punti ancora a disposizione, si può fare". Cosi' il tecnico della Lazio , Simone Inzaghi dopo il ko interno contro l'Atalanta che ha pregiudicato definitivamente la corsa Champions.

