Dieta ipoglicemica per dimagrire ed abbassare la glicemia | menù

La Dieta che fa morire il tumore di fame : sì alla Dieta #ipoglicemica : Uno studio tutto italiano ha trovato la modalità per far morire il cancro di fame. La ricerca è stata condotta su cellule umane in vitro e ha mostrato come una dieta ipoglicemica insieme all’assunzione di metformina possa uccidere nel vero senso della parola le cellule tumorali attraverso un meccanismo cellulare. “Presto inizierà la sperimentazione clinica sui pazienti”, ha così annunciato il coordinatore della ricerca ...