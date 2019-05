Conte o Spalletti all' Inter? Le news di Di Marzio sul futuro allenatore

Allegri rinnova - Marotta conferma Spalletti : Roma in corsa solitaria per Conte : Tutti gli indizi portano al rinnovo, ma per la certezza bisognerà aspettare il faccia a faccia di metà settimana tra Andrea Agnelli e Max Allegri. Mercoledì, o al più tardi giovedì, allenatore e ...

Inter - Juve e Roma : da Allegri a Conte e Spalletti : che triangolo in panchina : SI PARTE DA Allegri - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport tutto partirà da Massimiliano Allegri , apparso nervosissimo ieri nel post-Inter- Juve fino alla lite in tv con Daniele Adani. ...

Inter-Juventus - Spalletti Contento a metà : “nel secondo tempo meno qualità da parte nostra” : Le dichiarazioni di Luciano Spalletti al termine di Inter-Juventus: l’allenatore nerazzurro deluso dalla prestazione dei suoi nel secondo tempo “Nel primo tempo abbiamo prodotto una netta padronanza. Siamo arrivati ad essere insidiosi in diverse situazioni. Dovevamo mantenere la stessa qualità di palleggio nella ripresa ma non ce l’abbiamo fatta, nella loro aggressività siamo stati meno qualitativi. A loro è bastato un ...

Roma - torna un uomo di Conte e Spalletti? : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Roma sta pensando di risolvere il problema infortuni che ha afflitto la squadra in questa stagione riportando in giallorosso un preparatore atletico che conosce bene Trigoria. Si tratta di ...

Inter - Conte scelto per il dopo Spalletti : tutti i dettagli : Inter Conte – Sarà Antonio Conte il prossimo allenatore dell’Inter. Le voci che circolano già da qualche mese stanno diventando sempre di più realtà. L’Inter già programma il proprio futuro prossimo, partendo dal presupposto che essere nell’Europa che conta anche l’anno che viene è una necessità, un imperativo categorico. E questo è quanto viene chiesto a Luciano Spalletti che […] L'articolo Inter, Conte ...

Inter - Suning manderebbe via Spalletti solo per due grandi nomi : tra questi Conte : L'Inter potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. La società nerazzurra uscirà definitivamente dal settlement agreement e non sarà più limitata dai paletti del fair play finanziario. Questo non vorrà dire che potrà spendere senza logica, ma comunque potrà farlo con maggiore libertà rispetto a quanto successo negli ultimi anni. Prima ancora che pensare al mercato dei giocatori, pur avendo già trovato ...

Inter - Beppe Marotta non tranquillizza Luciano Spalletti : 'Le voci su Antonio Conte...?' : ... l'Inter sta viaggiando secondo quelli che erano gli obiettivi, abbiamo fatto gli stessi punti dell'anno scorso e siamo terzi in classifica - ha proseguito ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su ...

Inter - Marotta parla di Spalletti e Conte : Icardi? Deciderà lui se rimanere" Intervenuto nel programma di Radio anch'io Sport condotto da Filippo Corsini, Marotta ha parlato delle prospettive future dell'Inter che spera presto di poter ...

Inter - Beppe Marotta non tranquillizza Luciano Spalletti : "Le voci su Antonio Conte...?" : "Luciano Spalletti non è un neofita, è giusto dare fiducia, con i fatti ha dimostrato di ottenere dei risultati importanti". Così l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, a proposito delle voci su un possibile addio a fine stagione dell’attuale tecnico. "Al di là del fatto che ha due ann

Frosinone-Inter - Spalletti : “Contento di come abbiamo ottenuto il risultato” : FROSINONE INTER 1-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della vittoria contro il Frosinone: “Non siamo assolutamente certi della Champions e non possiamo abbassare la guardia e permetterci il minimo errore. A volte diventiamo più timidi, come ci è successo sul 2-1 per loro, […] L'articolo Frosinone-Inter, Spalletti: “Contento di come ...

Calciomercato Inter : Conte al posto di Spalletti nella panchina dei nerazzurri : La suggestione è talmente forte che in molti hanno già cominciato a immaginare il modulo con cui potrebbe giocare l'Inter di Antonio Conte, un 3-5-2 dove sarà fondamentale il rilancio di Radja ...

Inter - tra Spalletti e Conte ballano 60 milioni : Sessanta milioni di euro: potrebbe essere questo l’impatto potenziale dell’operazione Conte per l’Inter, secondo quanto spiegato dalla Gazzetta dello Sport. In ballo c’è infatti anche l’addio a Luciano Spalletti, ancora sotto contratto fino al 30 giugno 2021. Nel dettaglio, l’ex tecnico di Juventus e Chelsea avrebbe avanzato una richiesta da 10 milioni annui a stagione, pari […] L'articolo Inter, tra ...