Ambiente | Costa | chi concepisce economia secondo vecchi paradigmi appartiene a

Ministero dell'Ambiente * G7 : COSTA - « CHI CONCEPISCE L'ECONOMIA SECONDO I VECCHI PARADIGMI APPARTIENE ALL'ARCHEOLOGIA POLITICA » - : "Io credo - ha detto il ministro - che la dicotomia tra economia e tutela ambientale che ha caratterizzato il secolo scorso vada superata: ci sono, oggi, tutte le condizioni tecniche, scientifiche e ...

Ambiente - Costa : “Due decreti per la Sicilia” : Bloccati otto pozzi petroliferi offshore e imposte alla raffineria di Milazzo le Bat. Ad annunciare due decreti ministeriali per la Sicilia è il ministro dell’Ambiente Sergio Costa intervenendo al Museo del Mare di Milazzo. “Oggi – sottolinea Costa- porto a Milazzo due buone notizie per l’Ambiente e quindi per la salute dei cittadini. Ho già firmato il decreto ministeriale affinché la raffineria di Milazzo, come gli altri ...

Sicilia : LegAmbiente - 'Ok visita Costa a Milazzo ma ora serve cambio di passo' : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - “Accogliamo con favore ed interesse la visita del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa a Milazzo. E' un segnale di attenzione verso una zona già dichiarata ad alto rischio di crisi ambientale nonché sin dal 2006". Così, in una nota Stefano Ciafani, presidente Legambient

Costa teatina e aree protette - interviene LegAmbiente : la nuova giunta può fare meglio di D'Alfonso : Persino la Zona Economica Speciale non è in contraddizione se, come si dice, debba servire a puntare sull'industria 4.0 ed ecodistretti, a rilanciare l'economia e l'imprenditoria locale che ha una ...

Clima : salta incontro Greta con ministro Ambiente Costa : Roma, 19 apr. - (AdnKronos) - salta l’incontro tra Greta Thunberg e il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. L’attivista svedese avrebbe dovuto incontrare il ministro privatamente prima del suo intervento dal palco di piazza del Popolo a Roma. Al ministro è stato proposto di venire in piazza per inc

Ambiente salatissimo - quanto ci costano (in multe Ue) tutti i nostri ritardi : Gestione dei rifiuti, mancato trattamento delle acque reflue urbane, qualità dell'aria: sul fronte ambientale a carico...

Ambiente - Costa : “Complimenti a Pisa - primo porto plastic free” : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha scritto all’amministratore unico del porto di Pisa Simone Tempesti ringraziando “per aver accolto l’appello a diventare plastic free. E mi congratulo per essere diventato il primo porto d’Italia che ha detto addio alla plastica monouso. Mi auguro che questo modello virtuoso venga presto replicato negli altri porti italiani”. Con la legge Salvamare, approvata la scorsa ...

Ambiente : Costa - 'al via percorso per area marina protetta di Capri' : Roma, 8 apr. (AdnKronos) - "Mercoledì i sindaci di Capri e Anacapri saranno al ministero dell’Ambiente per avviare il percorso amministrativo per creare l’area marina protetta di Capri". Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa a Capri, nel corso dell’evento organizzato da Marevivo pe

Ambiente - ministero boccia il piano rifiuti Sicilia : “Occorrono inceneritori”. Costa apre indagine : “Da me mai ok” : Un’indagine interna per capire perché qualcuno al ministero ha ipotizzato nero su bianco la costruzione di due o più inceneritori per la Sicilia. “Mai e poi mai avrei proposto quanto letto nelle deduzioni nell’ambito della Vas del piano regionale rifiuti”, è costretto a chiarire il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa dopo l’attacco di LegAmbiente Sicilia e del governatore dell’isola. “Abbiamo letto più volte e ci sembrava di ...

Rifiuti : Testa - AssoAmbiente - - 'approccio Costa su impianti pregiudiziale' : ?Chi pensa di raggiungere questi obiettivi, in linea con le Direttive europee sull'economia circolare, senza la creazione di almeno due termovalorizzatori nella Regione non riconosce la realtà dei ...

Ambiente - Ministro Costa : “Questa settimana dovrebbe passare la legge salva-mare” : “Questa settimana dovrebbe finalmente passare la legge ‘salva mare uno’“: ha dichiarato oggi a Firenze il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in occasione del Festival nazionale dell’economia civile. “L’altro giorno è passata in Parlamento europeo la norma sulle plastiche monouso. Ho firmato giorni fa il decreto sulle materie prime seconde del riciclo dei pannolini: 950 mila tonnellate ...

Ambiente - Ministro Costa : “Iniziare il percorso verso la green economy” : “Dobbiamo tendere verso un paradigma che guardi alla ‘green economy’. Siamo il Paese con la tecnologia migliore per la ‘green economy’ e Confindustria certifica che l’84% delle aziende italiane è disposta a spendere in ‘green economy’, e il 25% già ci spende. Vuol dire che siamo un Paese pronto. Siamo un Paese che esporta tecnologia ambientale, ma ha difficoltà a svilupparlo nel proprio Paese. Ecco ...