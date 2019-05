Vigili del Fuoco | la ' statalizzazione' si scontra con i silenzi della Regione Aosta - A

Livorno : edificio pericolante - intervento dei Vigili del fuoco : L'intervento dei vigili del fuoco in via Martiri a Livorno Ferraris Siamo a Livorno Ferraris. Sono da poco passate le 17.30 di oggi, venerdì 3 maggio,. Ad un tratto in via Martiri della Liberta, all'...

Conapo revoca lo sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco del 18 maggio : “Massima soddisfazione per il risultato dell’ incontro. Il fondo che il Ministro Di Maio ha dichiarato di voler istituire presso il Ministero del Lavoro è una risposta concreta verso i Vigili del Fuoco che quotidianamente rischiano la vita per la sicurezza degli italiani e che non possono continuare a essere il corpo peggio pagato. Si sono inoltre aperti importanti approfondimenti sulle penalizzazioni pensionistiche che i Vigili del Fuoco hanno ...

Maltempo Belluno - frana di Borsoi : intervento urgente dei Vigili del Fuoco : La frana di Borsoi, in comune di Tambre nel bellunese, ha ripreso a muoversi rendendo necessario un intervento urgente per limitare il fenomeno. Nel pomeriggio sono previsti interventi dei Vigili del Fuoco di Belluno e Venezia per capire cosa succeda nei pozzi profondi 18 metri dove, con tutta probabilità, si è accumulata acqua e detriti che limitano il funzionamento dei pozzi dal diametro di 6 metri. “Stiamo monitorando il fronte di ...

Alla Vigilia delle elezioni europee papa Francesco lancia la sfida al Sovranismo : Mentre fa il giro del mondo la foto di Orban e Salvini sotto un alto muro spinato simbolo eloquente di una Europa che impaurita dai migranti pensa di difendersi respingendoli, papa Francesco ha ...

Roma - Raggi prende in “prestito” generali dal ministero della Difesa per guidare 5 Dipartimenti : dai Vigili a Tutela ambiente : La sindaca Virginia Raggi chiede in “prestito” al ministero della Difesa ben cinque generali di Brigata e di Corpo d’Armata da mettere a capo di altrettanti Dipartimenti dell’amministrazione di Roma. Un tentativo, filtra dal Campidoglio, di portare legalità e controllo all’interno di alcuni settori delicati della macchina capitolina, insieme a competenza e senso pratico. I militari scelti sono quattro dell’Esercito Italiano e uno ...

Vigilia del Derby della Mole : Juve-Torino - mai una partita banale : Vigilia di Derby in casa Juve che affronta le ultime quattro partite del campionato forte di un titolo già cucito sulle nuove maglie della prossima stagione. Però il Derby della Mole non è mai una partita come le altre e stavolta vede la compagine granata in piena corsa per un posto in Champions League che sarebbe storico. Nel corso della conferenza stampa odierna mister Max Allegri ha parlato sia del match che di altri aspetti riguardanti il ...

Atletica – Maratona di Praga : Catherine Bertone attesa al via alla Vigilia del suo 47° compleanno : Le sensazioni di Catherine Bertone alla vigilia della sua partecipazione alla Maratona di Praga Una vita di corsa per Catherine Bertone, attesa al via domenica 5 maggio nella Maratona di Praga. All’indomani della gara festeggerà 47 anni di età, ma nella passata stagione ha recitato ancora un ruolo da protagonista in azzurro, con l’ottavo posto individuale agli Europei di Berlino e la medaglia d’argento insieme al team italiano. La ...

Mattarella visita Notre-Dame : “Qui per testimoniare amicizia alla Francia. Europa sia riconoscente ai Vigili del Fuoco” : “Sono qui per testimoniare la grande amicizia dell’Italia nei confronti della Francia e qui a Notre Dame perché è un vero archivio di memoria”. Sergio Mattarella sceglie di sottolineare la vicinanza tra Roma e Parigi durante la sua visita alla cattedrale colpita da un grave incendio il 15 aprile. “Tutti i principali avvenimenti di Francia dal 1200 in poi sono passati da qui e in questa cattedrale si specchia tanta parte della ...

Drone su cavi alta tensione : Vigili del Fuoco in A2 per rimuoverlo : I Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme del Comando provinciale di Catanzaro sono dovuti intervenire stamani sull’autostrada A2 per rimuovere un Drone rimasto impigliato tra i cavi della rete elettrica dell’alta tensione. E’ accaduto a Gizzeria. Il proprietario del Drone, un privato cittadino, ne ha perso il controllo ed il velivolo radiocomandato e’ finito sui cavi. I Vigili del Fuoco, giunti con ...

Luca Seccafieno ospite della cerimonia di premiazione del concorso San Vigilio In…Canto : Scade il 4 maggio il bando relativo al IX concorso Nazionale di Musica “San Vigilio In…Canto” appuntamento organizzato dall’Associazione Culturale “Sperimentiamo Arte Musica Teatro” volto a stimolare l’interesse, la pratica e la diffusione della musica tra giovani, contribuendo a favorire lo scambio di esperienze musicali maturate all’interno di realtà scolastiche e associative. Quattro lunghe giornate di audizioni vedranno alternarsi sul palco ...

MotoGp – Nuovo record personale per Jorge Lorenzo alla Vigilia del Gp di Jerez : il maiorchino più carico che mai [FOTO] : Jorge Lorenzo motivato e carico per il Gp di Jerez: record personale in bicicletta per il maiorchino della Honda alla vigilia del quarto round stagionale Manca poco ormai al quarto appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: i campioni delle due ruote sono per il primo round europeo, che si disputerà domenica 5 maggio a Jerez de la Frontera. Jorge Lorenzo è motivato a far bene, dopo tre gare nelle quali non ha ottenuto i risultati sperati ...

Borsa Italiana - attorno ai livelli della Vigilia il controvalore degli scambi del 29/04/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,82 miliardi di euro, con una variazione del 2,05%, rispetto ai precedenti 1,86 miliardi. ...

Maltempo - oltre 50 interventi dei Vigili del fuoco nel Bellunese per neve : Sono stati oltre 50 gli interventi messi in atto dai vigili del fuoco nel Bellunese a partire dalla sera di sabato, 27 aprile, a causa delle abbondanti nevicate che si sono verificate sul territorio. Lo scrivono i vigili del fuoco su Twitter specificando che gli interventi hanno riguardato la rimozione di alberi abbattuti e assistenza a persone in difficoltà. L'articolo Maltempo, oltre 50 interventi dei vigili del fuoco nel Bellunese per neve ...

