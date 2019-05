Un peschereccio italiano è affondato al largo di Malta

agi

(Di sabato 4 maggio 2019) Il"Zaira", proveniente da Siracusa, èquesta notte intorno alle 4 nelle acque di. Dei 4 membri dell'equipaggio, uno è deceduto, due sono stati ricoverati in ospedale a, mentre un altro risulta disperso. Secondo le informazioni fornite dalle autorità maltesi, ilsi è inabissato a causa delle cattive condizioni meteo.Secondo quanto riferisce il Times of, la vittima è un 29enne, mentre altri due pescatori, di 35 e 29 anni, sono riusciti a raggiungere a nuoto la terraferma e sono stati recuperati dai soccorsi.Fisherman dead, two injured, one missing as boat capsizes https://t.co/eaAw0yslAu pic.twitter.com/UE9uuqjmAn— Times of(@TheTimesof) 4 maggio 2019 L'incidente è avvenuto aldella baia di Marsascala, dove è ancora visibile l'antenna radio del...

