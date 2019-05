Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 14 | 10

romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio resta alta l’attenzione sul caso del sottosegretario leghista Siri il MoVimento 5 Stelle insiste per le missioni leader Di Maio si chiede se la lega ha voglia la crisi per una poltrona per non mollare un loro indagato per corruzione e richiama la responsabilità da reato Salvini repliche indirettamente dicendosi convinto che il governo durerà perché gli italiani non interessano le polemiche inutili riportate Dai giornali il PD all’attacco con il segretario Zingaretti che chiede acqua di presentarsi in aula sulla tenuta della maggioranza circa 90 razzi lanciati da Gaza verso Israele mentre le sirene d’allarme risuonavano nel sud del paese anche a decine di chilometri di distanza dalle strisce Alta tensione nella striscia di Gaza Tank israeliani hanno colpito postazioni militari di ...

