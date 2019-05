MotoGp – Dovizioso soddisfatto a Jerez | Andrea ci crede | “siamo pronti per giocarcela | ma

Griglia di partenza MotoGp - Risultati Qualifiche GP Spagna 2019 : Quartararo è in pole position davanti a Morbidelli e Marquez. 4° Dovizioso - Rossi 13° : Il debuttante francese Fabio Quartararo firma un’autentica impresa e conquista la pole position nel Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Grandissimo risultato del Team Petronas Yamaha SRT che piazza anche Franco Morbidelli in seconda piazza, mentre Marc Marquez chiude la prima fila con il terzo tempo. Buona prestazione di Dovizioso, quarto, mentre Petrucci delude ed è solo settimo. Eliminazione nel Q1 per Valentino ...

LIVE MotoGp - GP Spagna 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - Dovizioso e Valentino Rossi sfidano Marquez per la pole : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. A Jerez si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si assegna la pole position, momento cruciale dell’intero weekend in terra iberica: le prove libere hanno già mostrato quali sono i valori in campo e si preannuncia grande battaglia, tanti piloti hanno le carte in regola per inseguire il risultato di prestigioso ...

MotoGp - Risultato e classifica FP3 GP Spagna 2019 : Valentino Rossi costretto alla Q1! Danilo Petrucci precede Marquez - 4° Dovizioso : Danilo Petrucci concede il bis e centra il miglior tempo anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP, dopo aver chiuso al comando anche il secondo turno di ieri. Il pilota della Ducati ha confermato l’ottimo adattamento, suo e della GP19, al tracciato andaluso andando ad emergere nei confronti della temibile pattuglia delle Honda. Fuori dalla top ten, invece, le due Yamaha ufficiali che, al netto di ...

MotoGp - Spagna Ducati ok - Petrucci davanti - poi Dovizioso. Marquez c è - Rossi lontano : JEREZ DE LA FRONTERA - Le due Ducati ufficiali sono davanti a tutti al termine della prima giornata di prove libere sul circuito andaluso. Il più veloce è Danilo Petrucci, 1'37'909, che precede di 97 ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Spagna 2019 : “Venerdì positivo - vicini a Marquez. La classifica non è reale” : Andrea Dovizioso si è messo in luce durante le prove libere che hanno aperto il GP di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha concluso con il secondo tempo nelle FP2 e con la terza piazza nella classifica combinata, la Ducati ha dato dimostrazione di grande efficienza sul circuito di Jerez e fa ben sperare per il prosieguo del weekend. Il leader della classifica generale del Mondiale ha tracciato il suo bilancio ai ...

DIRETTA MotoGp/ Streaming video prove libere FP2 : Petrucci-Dovizioso - la Ducati va! : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Spagna 2019 Jerez: tempi e classifica delle sessioni del Gran Premio, oggi venerdì 3 maggio,.

MotoGp - Dovizioso non si fida di Marquez : “il tempo di oggi non basterà per stargli davanti domani” : Il pilota della Ducati ha analizzato la seconda sessione di prove libere a Jerez, esprimendo il proprio punto di vista Ducati sugli scudi nella seconda sessione di prove libere del Gp di Jerez, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso chiudono primo e secondo le FP2, confermando i progressi compiuti dalle ‘Rosse’ nelle ultime settimane. AFP/LaPresse Buone sensazioni per il Dovi, che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport MotoGp: ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : risultato prove libere 2. Ducati sugli scudi con Petrucci-Dovizioso in vetta - Marquez è vicino - Rossi fatica ed è 14° : Un ottimo Danilo Petrucci (Ducati) ha fatto segnare il miglior tempo nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, dominato da sole e temperature elevate (fino a 46 gradi l’asfalto) il pilota umbro ha completato la sua giornata con il tempo di 1:37.909 confermando di trovarsi a suo agio sia con la pista, sia con la sua moto. Alle sue spalle, ad appena 97 ...

MotoGp - Prove libere 2 GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Petrucci e Dovizioso davanti a tutti - Valentino Rossi fatica : Danilo Petrucci ha firmato il miglior tempo nelle Prove libere 2 del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati ha stampato 1:37.909 e ha chiuso con 97 millesimi di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Andrea Dovizioso. Le Rosse di Borgo Panigale hanno brillato a Jerez e hanno avuto la meglio nei confronti di Cal Crutchlow e Marc Marquez, il Campione del Mondo è attardato di 0.238 con la sua Honda. Grandi ...

LIVE MotoGp - GP Spagna 2019 in DIRETTA : Dovizioso vuole avvicinarsi a Marquez - Rossi cerca la svolta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Si torna in pista dopo la sessione del mattino, i piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per mettere a punto la propria moto ed effettuare i test di cui hanno bisogno con l’obiettivo di trovare il giusto set-up in vista delle qualifiche e della gara in programma nel weekend. Si inizia a fare sul serio nel corso del ...

MotoGp Jerez - curva intitolata a Pedrosa. Dovizioso : “Per me è strano”. Rossi : “Non mi piacerebbe”. Marquez : “A me sì” : La MotoGp torna in pista per il gran premio di Spagna sulla pista di Jerez, dove quest’anno verrà intitolata la curva 6 a Dani Pedrosa, il due volte campione del mondo della 250 ritiratosi al termine della scorsa stagione e adesso alla Ktm come collaudatore. Ed è proprio questo argomento al centro della conferenza stampa dei piloti prima della gara. “Suona un po’ strano vedere un nome di un pilota associato alla curva. Non sono ...

LIVE MotoGp - GP Spagna 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - Valentino Rossi e Dovizioso a caccia di Marquez : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Si torna in pista dopo la sessione del mattino, i piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per mettere a punto la propria moto ed effettuare i test di cui hanno bisogno con l’obiettivo di trovare il giusto set-up in vista delle qualifiche e della gara in programma nel weekend. Si inizia a fare sul serio nel corso del ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Spagna 2019 : “Contento di essere leader. Il nuovo asfalto sarà il punto focale” : Andrea Dovizioso è pronto per una nuova sfida. Il Mondiale 2019 di MotoGP torna protagonista dopo l’appuntamento di Austin (Stati Uniti). A Jerez de la Frontera (Spagna) il forlivese si presenta da leader del campionato, premiato anche dal ritiro inatteso dell’iberico Marc Marquez, caduto nel corso dell’ultima gara americana quando aveva il successo a portata di mano. Un regalo che il “Dovi” ha saputo sfruttare, ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Spagna 2019 : “Contento di essere leader. Il nuovo asfalto sarà il punto focale” : Andrea Dovizioso è pronto per una nuova sfida. Il Mondiale 2019 di MotoGP torna protagonista dopo l’appuntamento di Austin (Stati Uniti). A Jerez de la Frontera (Spagna) il forlivese si presenta da leader del campionato, premiato anche dal ritiro inatteso dell’iberico Marc Marquez, caduto nel corso dell’ultima gara americana quando aveva il successo a portata di mano. Un regalo che il “Dovi” ha saputo sfruttare, ...