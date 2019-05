Mio padre Luke Perry ha scelto una geniale sepoltura

huffingtonpost

(Di sabato 4 maggio 2019) Il corpo dinon si trova in una bara tradizionale. La star di Beverly Hills scomparsa lo scorso 4 marzo in seguito a un ictus hadi esser sepolta in un abito biodegradabile, per trasformarsi in nutrimento per la terra. A raccontarlo su Instagram è la figlia diciottenne Sophie.“Miosarebbe entusiasta”, ha scritto la ragazza sul social, postando lo scatto di alcuni funghi, “Ogni spiegazione che potrei dare non renderebbe giustizia alla trovata,, dellain un abito di funghi, ma, brevemente, posso dire che si tratta di una opzione eco-friendly resa possibile dall’utilizzo di funghi. A scoprirlo, è stato mio. È stato sepolto in questo abito, come da suo ultimo desiderio”.View this post on InstagramA post shared by Sophie(@lemon) on May 3, 2019 at 4:53am PDTSi tratta di ...

